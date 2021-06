Julio César Chávez se calentó con “Macho” Camacho Jr.

Se tenía previsto que el gran campeón mexicano Julio César Chávez y el “Macho” Camacho, estuvieran de lo más cordial en el centro de la ciudad, invitando a la gente a ir el próximo 19 de junio al Estadio Jalisco para la pelea de exhibición que marcará el retiro definitivo del César, pero se salió de control y cerca estuvieron de liarse a golpes.

El “Macho” fue el primero que llegó a la cita en Plaza Universidad, advirtiendo que derrotaría al César del boxeo mexicano, lo cual mantuvo cuando llegó Chávez para la conferencia.

El campeón estuvo siendo provocado por el "Macho" y pues, respondió @Jcchavez115 y le advirtió que le va "poner una chinga". pic.twitter.com/KNJ1uM7sRF — ����É���������� (@rams_alex) June 12, 2021

El mexicano le solicitó que le dijera frente todo lo que a sus espaldas estaba diciendo, porque estaba listo para responderle como hombre, así que se soltó el “Macho” en sus dos minutos de fama.

“Es que usted piensa que es el mismo de antes, el que noqueaba, el que noqueó al ‘Macho’ Camacho y eso ya no se puede, usté ya está ‘viejito’, ya no puede ser el mismo que antes era en los encordados. Lo que hizo, fue pasado, eso ya lo hizo, ahora no”.

De inmediato Chávez le respondió con seguridad, enojado porque le dijeron “viejito” y la multitud que estaba en el centro de la perla tapatía observando, mostró su apoyo al gran campeón, querían que su leyenda viviente se defendiera y así fue.

“Lo seguiré haciendo hasta que me muera cabrón, seré siempre mejor que tú y te pegaré la madriza de tu vida. Este ‘viejito’ te dará la chinga de tu vida, cabrón ya verás el sábado, porque me faltaste al respeto”.

El gran campeón @Jcchavez115 respondió a las palabras de "Macho" y por poco se arman los madrazos en tres ocasiones, el campeón dijo que de exhibición npasa a ser ya un tema personal con el Macho Jr. pic.twitter.com/4xnZ5PQlf0 — ����É���������� (@rams_alex) June 12, 2021

Chávez precisó que no serán cinco rounds los que peleará, que al final decidieron cuatro únicamente para dar todo, manteniendo que en el último peleará sin careta y buscará el knockout ante el “Macho”, “para quitarle lo hablador, como lo hice con tu padre”.

“Macho” Camacho se quiso lucir con el público, tal cual lo hacía su padre en las conferencias, hablando de más y le dijo a Chávez que tendría mucho cuidado, que no se pasaría, que lo respetaría en el ring por la edad que tiene, comentario que molestó mucho al campeón.

Ambos se pararon de sus asientos, Chávez se enfiló en busca del “Macho”, quien le dijo al campeón lo mismo y ya de frente, esto desató empujones de uno y otro, cuando estaban a punto de lanzarse golpes, entonces entró la seguridad para calmar los ánimos.

NO SERÁ DE EXHIBICIÓN, ADVIERTE CHÁVEZ

Debido a las faltas de respeto que se dieron, consideró el gran campeón que la pelea ya perdió el calificativo de “Exhibición”, porque encarará esta su última presentación, como una pelea de verdad en todos los aspectos y sin careta, en el último asalto, buscará mandar a la lona al “Macho”.

EL INFORMADOR / A. Ramírez

“Te voy a dar una chinga, es mi última pelea y te voy a dar una chinga. Así como estoy de viejo te voy a madrear, vamos a ver el sábado. Y no me voy a tranquilizar, ya esta pelea no es de exhibición, es en serio, ni madres que me tranquilizo”.

AJ