Julio César Chávez quiere pelea de su hijo con Daniel Jacobs

A Julio César Chávez le gustaría ver a su hijo Julio César en una pelea con el estadounidense Daniel Jacobs, pero en 2020, pues consideró que el "Junior" no ha tenido actividad suficiente para tal compromiso.

"A mí en lo particular me gusta esa pelea, pero me gustaría que fuera el año que viene", comentó "JC" Chávez en este destino turístico, donde se realiza la 57 Convención Anual del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

El mismo Chávez Jr manifestó en días pasados en sus redes sociales que él ya firmó para boxear con Jacobs el próximo 20 de diciembre, pelea que sería en la división de los supermedianos.

Incluso el mismo pugilista ha subido videos en sus redes sociales en los que se le ve entrenando con Freddie Roach en el "Wild Card Boxing" para esa pelea, la cual no se ha hecho oficial

"Julio no ha tenido actividad en más de dos años, la pelea que tuvo en Jalisco sólo fue un round", recordó el tricampeón mundial, quien dejó en claro que su hijo será el que tome la decisión, y si se hace la pelea espera que llegue bien preparado.

"Ya es decisión de él y yo no tomo las decisiones, ya está grande, yo sólo le pido que se prepare a conciencia para que no haya ningún inconveniente", comentó el expugilista, que la víspera recibió un homenaje.

Chávez Jr venció el pasado 10 de agosto al colombiano Evert Bravo en un round en su primera pelea en más de dos años, desde que el 6 de mayo de 2017 perdió por decisión unánime con Saúl "Canelo" Álvarez.

AJ