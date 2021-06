La leyenda del boxeo mexicano, Julio César Chávez, lanzó una dura crítica a sus hijos, Julio César Chávez Jr. y Omar Chávez, quienes el pasado fin de semana perdieron sus respectivas peleas de exhibición ante Anderson Silva y Ramón ''Inocente'' Álvarez, en el Estadio Jalisco.

Ante los medios, Julio César Chávez dejó en evidencia su molestia luego de que sus dos hijos cayeran y que su esfuerzo sobre el ring no era el que se se esperaría. ''Este es un cuento de nunca acabar'', dijo, ''prefiero que se retiren y ya, a la chingada. Porque si no se van a preparar a conciencia sólo van a hacer el pinche ridículo'', dijo el ex boxeador.

"Prefiero que ya se retiren a la chin..", palabras de @Jcchavez115 , sobre la pobre exhibición de sus hijos ayer en el estadio Jalisco. @jcchavezjr1 , @omarchavezz . El gran campeón brindó un gran espectáculo. @laoctavasports . pic.twitter.com/G0cRae5FW6 — Elías Quijada (@eliasquijadag) June 20, 2021

El sábado, Julio César Chávez estuvo por última vez sobre el cuadrilátero en el Estadio Jalisco, donde los presentes se rindieron ante el gran campeón mexicano en la noche de su despedida.

Tras cuatro rounds de exhibición ante Héctor ''Macho'' Camacho Jr., la más grande leyenda del boxeo colgó los guantes si antes agradecer al público en el coloso de la Calzada Independencia en Guadalajara, Jalisco.

OF