Las autoridades de Estados Unidos deportaron al boxeador Julio César Chávez Jr., hijo del homónimo y legendario expeleador mexicano, quien era requerido en México por su presunta responsabilidad en el delito de delincuencia organizada en una investigación sobre el Cártel de Sinaloa.

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, difundió una foto de la entrega, donde se ve al pugilista con los ojos blurreados, escoltado por dos agentes del Servicio de Inmigración y Agencias (ICE).

Su deportación fue confirmada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien indicó en su conferencia matutina que Chávez tenía una orden de aprehensión pendiente.

El boxeador, que residía desde hace varios años en Estados Unidos, fue arrestado el 3 de julio por agentes federales frente a su casa de Los Ángeles por exceder la duración de su visa y mentir en una solicitud para obtener la tarjeta de residencia. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) lo vinculó con el Cártel de Sinaloa, al señalar su matrimonio con la viuda de Édgar Guzmán, el hijo asesinado de Joaquín Guzmán Loera, "El Chapo".

Tras conocerse la noticia de su detención, Sheinbaum señaló en julio que esperaba que Chávez fuese enviado a México para cumplir su sentencia por los delitos de tráfico de armas y drogas.

"Esta acción refleja la sólida cooperación entre nuestros gobiernos, demostrando que la colaboración ofrece resultados y fortalece la seguridad de ambas naciones", declaró el diplomático estadounidense.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que el boxeador Julio César Chávez Jr fue deportado a México y se informó que llegaría a nuestro país, luego de que en julio fuera detenido en California, Estados Unidos, porque cuenta con orden de aprehensión por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa.

"Entiendo que fue deportado, no sé si ayer u hoy en la mañana, pero nos informaron que iba a llegar a México", dijo en su mañanera.

Cuestionada sobre si Chávez Jr está en un penal de máxima seguridad, la Presidenta respondió: "Ahora que nos informe el secretario (de Seguridad, Omar García Harfuch)".

"Pero sí nos informaron que iba a llegar a México. Había una orden de aprehensión, eso se comunicó hace ya varias semanas.

"Cuando lo detuvieron allá, había una orden de aprehensión en México de la Fiscalía General de la República (FGR)", añadió.

Julio César Chávez Jr, fue deportado a México, luego de que en julio fuera detenido en California, Estados Unidos, porque cuenta con orden de aprehensión por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa.

@DHSgov deportó a Julio César Chávez Jr. a las autoridades mexicanas para que enfrente los cargos conforme a la justicia de su país. Esta acción refleja la sólida cooperación entre nuestros gobiernos, demostrando que la colaboración ofrece resultados y fortalece la seguridad de… pic.twitter.com/q3NdKcNnAv — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) August 19, 2025

SV