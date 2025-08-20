Este miércoles 20 de agosto se disputan los cuartos de final de la Leagues Cup 2025, torneo que reunió a los mejores clasificados de la MLS y todos los conjuntos de la Liga MX; a esta instancia llegaron cuatro equipos por bando y buscarán salir con todo para no quedar fuera. El primer partido del día es el Inter Miami vs Tigres y por si te interesa verlo en vivo, te dejamos el horario y los canales disponibles para que no te lo pierdas.

Campeones del mundo y leyendas con pasado en Europa se enfrentarán esta noche en el Chase Stadium como parte de los cuartos de final de la Leagues Cup 2025 entre Tigres y el Inter Miami.

La gran incógnita que se presenta es si Lionel Messi será titular o no, ya que no entrenó al parejo del equipo por molestias físicas; sin embargo, el astro argentino se roba los reflectores ante el reto de enfrentar a uno de los mejores equipos mexicanos del momento. En su último partido contra el Galaxy de Los Ángeles, el ganador de ocho Balones de Oro anotó un gol y aportó una asistencia, a pesar de jugar solamente 45 minutos.

El técnico de Tigres, Guido Pizarro, aunque reveló que "no hay secreto" para detener al campeón del mundo con Argentina, tiene claro el plan de juego para imponerse a las estrellas de Miami. "Al tener tantos buenos jugadores en campo, los dos vamos a tratar de tener la posesión. Creo que será un partido de mucha táctica, pero será determinante la jerarquía individual. Lo tomamos como una oportunidad linda de medirnos, ver en qué momento estamos, se juega un pase a la siguiente ronda y jugaremos así, como lo venimos haciendo en todos los campos".

Será un duelo entre equipos protagonistas en sus Ligas. Mientras Tigres ocupa el sexto lugar en la Liga MX, el Inter Miami es sexto de la conferencia Este de la MLS.

El director técnico del Inter Miami, Javier Mascherano, reveló que "el objetivo es poder neutralizar a Tigres, ser protagonistas, manejar la pelota y llevar el ritmo del partido, si hacemos eso tenemos muchas más opciones de poder superarlos".

El partido se jugará hoy miércoles 20 de agosto a las 18:00 horas tiempo del centro de México en el Chase Stadium de Fort Lauderdale, Florida. Podrá ser visto en México a través de televisión por streaming.

Dónde ver EN VIVO Inter Miami vs Tigres – Leagues Cup 2025

Fecha y hora: Miércoles 20 de agosto, 18:00 horas

Miércoles 20 de agosto, 18:00 horas Sede: Chase Stadium, Fort Lauderdale, Florida

Chase Stadium, Fort Lauderdale, Florida Transmisión (canales): MLS Season Pass (Apple TV)

*Con información de SUN

