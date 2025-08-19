Gemelas Cueva vuelven a subir al podio en los Juegos Panamericanos Junior

En los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025, las gemelas Mía y Lía Cueva volvieron a ser protagonistas al subir al podio en la exigente prueba de clavados trampolín 3 metros individual. Mía conquistó la medalla de plata y Lía la de bronce, coronando una participación memorable y reafirmando su posición como jóvenes referentes dentro del deporte acuático mexicano.

Esta hazaña representa la tercera presea para cada una en el evento, consolidando su trayectoria y demostrando una notable regularidad y excelencia competitiva durante toda la justa panamericana. Como dupla, ganaron el oro en sincronizados 3m; mientras que, desde el trampolín 1m, también realizaron el 2-3 de forma individual.

En esta ocasión, ninguna de las dos consiguió llevarse la presea dorada y, en gran parte, se debió a que la estadounidense Sophia Verzyl presentó una lista de ejecuciones con un grado de dificultad un poco más elevado, lo que la llevó a tener mejores calificaciones para quedar en primer lugar con 322.85 puntos.

Por parte de Mía, la tapatía realizó una rutina de clavados bastante consistente. Desde el inicio, estuvo oscilando entre la primera y segunda posición. Sin embargo, en su tercer salto, mismo que fue el de menor grado de dificultad, fue calificada con baja puntuación, lo que la hizo ocupar el cuarto puesto momentáneamente. Pero, en la parte final, pudo recuperarse para afianzarse con la medalla de plata con 319.45 unidades.

Mientras que, Lía también tuvo un paso firme durante la competencia al situarse entre el segundo y tercer peldaño. Al igual que su hermana, la tercera ronda fue la que más le costó al obtener un puntaje de 49.50 puntos. Afortunadamente, logró recomponer su camino para colgarse el bronce al totalizar 292.95 puntos.

El hecho de que ambas atletas hayan obtenido tres medallas cada una en el evento resalta la profundidad de su talento y su capacidad para mantener el alto rendimiento en distintas fases del torneo y del mundo.

El nombre de México brilló una vez más en los Juegos Panamericanos Junior, gracias al esfuerzo y la entrega de estas dos atletas jaliscienses, que siguen escribiendo una historia de éxito en el trampolín de 3 metros y más allá.

SV