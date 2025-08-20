Más fosas clandestinas… en panteones

¡Ahora sí que el colmo del descanso eterno! El colectivo Madres Buscadoras de Jalisco volvió a poner a Tlaquepaque bajo la lupa, al encontrar lo que parece ser otra fosa clandestina… en pleno Panteón de San Sebastianito.

Según los trabajadores, los restos humanos hallados no tenían ni gaveta asignada, porque, claro: ¿Quién necesita orden cuando hablamos de entierros ilegales?

Y ojo, que esto no sería un caso aislado: nos cuentan que podría haber más “sorpresas” bajo tierra en otros panteones del municipio, lugares donde, en teoría, deberían descansar en paz los difuntos y no ser parte de un macabro escondite.

Parece que aquí, el descanso eterno tiene reglas muy flexibles.



* * *



Nos cuentan que el alcalde Sergio Chávez andaba tan tranquilo, metido en sus temas de Tonalá. Pero se soltó con todo. Primero, criticó que la Agencia Metropolitana de la Basura no sabe ni por dónde empezar. Luego, exigió que los Ayuntamientos tengan su palabra en el SIAPA, que ya basta de que el Gobierno de Jalisco se quede con todo el poder. Y para cerrar con broche de oro, pidió los 700 millones que el Congreso estatal le etiquetó al Peribús hacia Tonalá. ¿Qué tal? Así va calentando su Informe de Gobierno para septiembre.

La pregunta es: ¿Se animará Pablo Lemus a ir de invitado estelar o preferirá verlo desde la distancia… con binoculares?

Desde los pasillos del Palacio de Gobierno desconocen qué le picó al alcalde, pero afirman que sí hay obras del Peribús.



* * *



Por si tenían pendiente, ayer el Instituto Electoral de Jalisco inauguró oficialmente la destrucción de 110 toneladas de papel que, al parecer, ya no sirven para nada más que alimentar la maquinaria. Todo en nombre de la normatividad electoral, porque destruir boletas es algo que tiene que hacerse con mucho protocolo, como si fuera una ceremonia de premiación.

La presidenta Paula Ramírez recordó que esto solo ocurre una vez que las elecciones son “firmes y definitivas”. O sea, tras años de impugnaciones, finalmente llegó el momento de “reciclar” los votos que ya no importan.

