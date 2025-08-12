El día de ayer terminó una larga jornada de la Liga MX luego del pequeño paréntesis que supuso la fase de grupos de la Leagues Cup.

La fecha cuatro comenzó con una imponente goleada de Tigres frente a Puebla de siete goles a cero. El equipo universitario se quedó a un gol de igualar el récord absoluto que sigue perteneciendo a Pumas, quien en 2007 venció a Veracruz con marcador final 8-0.

América abrió la jornada sabatina con una victoria por la mínima frente al Querétaro. El equipo de Jardine suigió mostrando dudas y recibió algunos abucheos de parte de sus fanáticos. Luego, Mazatlán estuvo a punto de sumar de a tres cuando un penal en los minutos finales hizo que Xolos le arañara el empate. Al final, al líder de la tabla le bastaron 45 minutos para golear al Atlas y forzar la renuncia de su técnico, Gonzalo Pineda.

El domingo escasearon los goles que abundaron el día anterior. Pumas no pasó del 1-1 frente a Necaxa. Y Santos venció por la mínima a un combativo Guadalajara que sigue sin conseguir resolver sus problemas ofensivos.

En lunes, los tres visitantes resultaron triunfantes. León cayó por tres goles a uno frente a Rayados. El campeón no sufrió mucho para vencer en Juárez. Y Cruz Azul resistió al final para asegurarse tres importantes puntos frente al San Luis.

Así queda la tabla de goleo en la Liga MX tras acabar la Jornada 4

Pos Jugador Club G MJ ANOTA CADA NACIONALIDAD 1 Ángel Baltazar Sepúlveda Cruz Azul 5 342 68.40 min Mexicano 2 Germán Berterame Monterrey 4 359 89.75 min Nacionalizado 3 Jonathan Ozziel Herrera Tigres 3 219 73 min Mexicano 3 Helio Junio Nunes Toluca 3 168 56 min Brasileño

