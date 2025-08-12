Así avanza la remodelación del Estadio Azteca para el Mundial 2026 |FOTOS

La Copa Mundial de la FIFA 2026 se acerca y la afición no puede esperar para vivir la experiencia en el Estadio Azteca.

La organización del tan esperado torneo se repartirá en tres países: Estados Unidos, Canadá y México.

En esta ocasión, México será uno de los afortunados en ser sede, con partidos que tendrán lugar en Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México, esta última en el Estadio Azteca, que, cabe destacar, está en proceso de remodelación y aún no está finalizado.

Cabe destacar que, antes de la remodelación, el último encuentro que se jugó fue la Final del Clausura 2024, en la que América logró su decimoquinto título, el del bicampeonato, luego de imponerse a Cruz Azul.

IMAGO7/ ARCHIVO

Lee también: Diego Cocca apunta a ser el nuevo DT de Atlas tras salida de Gonzalo Pineda

Así avanza la remodelación del Estadio Azteca

La afición está ansiosa por saber cuál será el resultado final del Estadio Azteca, ahora: Estadio Banorte.

A través de X se han difundido imágenes y videos del estadio desde el inicio de la remodelación, donde se han compartido tres fotografías del interior del recinto, en las cuales se pueden apreciar los cimientos de las nuevas gradas, con apenas las varillas colocadas.

El avance actual de los trabajos de remodelación ha generado preocupación en el público, pues algunos usuarios han expresado su temor de que no esté listo para el Mundial 2026.

ESPECIAL/ X

No obstante, aún hay esperanza de que el final de la remodelación sea antes del día de la inauguración.

X/ @MXESTADIOS

¿Cuándo es la inauguración del Mundial 2026?

El partido inaugural tiene fecha del 11 de junio, mientras que la final será el domingo 19 de julio.

Te puede interesar: México gana medalla de oro en tiro con arco en Asunción 2025

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

AS