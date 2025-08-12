Sigue la actividad del futbol internacional y en México. Te decimos en qué horario y dónde ver todos los partidos del martes 12 de agosto de 2025 EN VIVO.

Algunos juegos podrán verse en televisión abierta, otros en restringida, y algunos a través de streaming.

Partidos hoy martes 12 de agosto de 2025 - Liga MX femenil EN VIVO

Cruz Azul vs Monterrey | 15:45 horas | ViX Gratis, Liga BBVA MX Femenil YouTube |

San Luis vs Atlas | 17:00 horas | ESPN, Disney+ Premium, Disney+ Estándar |

Querétaro vs Pachuca | 17:00 horas | Tubi |

Tigres vs Xolos | 19:00 horas | Amazon Prime Video (Míralo en vivo), FOX Sports |

Partidos hoy martes 12 de agosto de 2025 - Copa Libertadores EN VIVO

Fortaleza SC vs Vélez Sarsfield | 16:00 horas | Disney+ Premium, ESPN 4 |

Peñarol vs Racing Avellaneda | 18:30 horas | Disney+ Premium |

Atlético Nacional vs São Paulo | 18:30 horas | Disney+ Premium, ESPN 4 |

Partidos hoy martes 12 de agosto de 2025 - Copa Sudamericana EN VIVO

Once Caldas vs CA Huracán | 16:00 horas | Disney+ Premium|

Independiente del Valle vs Mushuc Runa | 18:30 horas | Disney+ Premium |

Partidos hoy martes 12 de agosto de 2025 - Carabao Cup EN VIVO

Bromley vs Ipswich Town | 13:00 horas | Disney+ Premium, Disney+ Estándar, ESPN 3 |

Consulta EL INFORMADOR para mantenerte atento de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día.

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

