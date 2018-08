Juan Pablo Vigón está en condiciones para jugar

Luego de haber sufrido un traumatismo craneoencefálico, producto de un encontronazo el pasado viernes ante Monarcas Morelia, el cual lo dejó fuera del partido del martes frente a Puebla, el capitán de los Rojinegros del Atlas, Juan Pablo Vigón, está listo para jugar, esto tras recibir el alta médica y ahora deja todo en manos del técnico Gerardo Espinoza, quien decidirá finalmente si Vigón va de titular o va a la banca en el Clásico Tapatío ante Chivas este viernes.

"El cuerpo médico ya hizo su trabajo, los estudios salieron bien, ya entrené con el grupo y la decisión es del técnico si juego o no, yo estoy al cien por ciento por si me toca jugar o no, yo tengo hambre de jugar y ganar, y qué mejor si es ante Chivas", dijo Juan Pablo Vigón.

Arranca la conferencia de prensa con nuestros jugadores Juan Pablo Vigón y Leiton Jiménez. ������ pic.twitter.com/FSWGmwrFjK — Atlas FC (@atlasfc) 23 de agosto de 2018

Otro elemento que está listo para jugar, es Octavio Rivero, al tener ya luz verde para participar en el Clásico Tapatío y dejar atrás la tendinitis que lo dejó fuera también del partido ante Puebla del pasado martes.

SC