Vigón y Rivero, en duda con Atlas para el Clásico Tapatío

No vieron actividad el martes ante Puebla debido a que no están al cien por ciento y no se han recuperado de sus lesiones respectivas, es por eso que los atlistas Juan Pablo Vigón y Octavio Rivero están en duda para ver actividad en el Clásico Tapatío ante Chivas este viernes en el Estadio Jalisco.

Juan Pablo Vigón sufrió un traumatismo craneoencefálico debido al golpe que sufrió en el partido del pasado viernes frente a Morelia; mientras que el uruguayo Octavio Rivero no pudo jugar contra Puebla tampoco, en su caso porque sufrió una tendinitis de bíceps femoral en la pierna izquierda.

Es por eso que ambos elementos siguen en observación y será hasta este jueves cuando se determine si pueden o no jugar ante el odiado rival de la ciudad.

Mientras tanto, los Rojinegros del Atlas llevaron a cabo una práctica vespertina este miércoles, luego de regresar de la ciudad de Puebla, en donde cayeron 2-0 ante La Franja, en un partido donde sufrieron un nuevo revés y alargaron su racha de partidos sin anotar gol.

RR