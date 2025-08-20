Juan Pablo Vigón aviva los rumores de un regreso al Atlas

Juan Pablo Vigón, centrocampista del club Tigres de la UANL de la Primera División de México y quien alguna vez perteneció a los Zorros del Atlas hasta 2019, hoy ha encendido los rumores de su posible salida de Tigres después de un cambio en sus redes sociales .

El futbolista de 34 años despertó inquietudes desde su cuenta de Instagram, pues modificó la descripción de su perfil a " Deportista " cuando anteriormente era " Jugador de Tigres ".

Juan Pablo Vigón ha modificado la descripción de su perfil. IG / @jpvigon

Los rumores que se han esparcido por redes sociales combinan esta modificación en su perfil, el retorno de Diego Cocca como director técnico al Atlas y el calendario de la Liga MX como indicadores suficientes para pensar y casi asegurar el retorno del mediocampista con los rojinegros .

Según información de TUDN, la ventana de transferencias de los clubes mexicanos se extiende hasta el 12 de septiembre, por lo que queda suficiente tiempo para nuevas incorporaciones con la Jornada 8 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX en proceso.

Hasta esa fecha, los clubes podrán reforzar sus planteles, y también será momento de aceptar salidas de elementos, situación que puede suceder con Vigón en el equipo universitario de Nuevo León para unirse nuevamente al Atlas, al igual que Diego Cocca, en el equipo de Guadalajara que lo vio crecer.

¿Qué opina la afición del Atlas sobre un posible regreso de Vigón?

Desde el 18 de agosto, una página dedicada a subir contenido para las y los aficionados del Atlas en X (@SoyFiel12) subió una fotografía con Vigón utilizando el jersey de los rojinegros acompañada de la descripción "Se rumora que Juan Pablo Vigón podría regresar al Atlas".

X / @SoyFiel12

Ante esta publicación, usuarios emitieron opiniones positivas acerca del regreso del centrocampista a las filas de los Zorros del Atlas. ¿Será posible que Estos rumores se conviertan en una realidad en los próximos días? Hasta el momento, ni la página oficial del club rojinegro ni su perfil de X han realizado ninguna declaración o confirmación al respecto.

Opiniones de algunos aficionados del Atlas tras sospechas del retorno de Juan Pablo Vigón al club rojinegro. X / @SoyFiel12

