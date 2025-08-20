Así es por dentro el Cefereso 11, penal donde ingresó Julio César Chávez Jr.

El día de ayer, después del ingreso durante la madrugada al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) 11 en Hermosillo, Sonora, de Julio César Chávez Jr., el periodista Carlos Jiménez señaló que la audiencia del boxeador mexicano se llevaría a cabo durante esa misma tarde debido al cumplimiento administrativo correspondiente.

" Tendrá que ser puesto a disposición del juez de inmediato, seguramente será hoy mismo la audiencia [...] lo que se tiene que hacer es, en cuanto llega al penal federal, hay que hacer el trámite para que hoy mismo tenga la audiencia " aseguró Jiménez.

Durante dicha audiencia inicial, la defensa del hijo de la leyenda del boxeo mexicano, Julio César Chávez, solicitó la ampliación del término constitucional hasta de 144 horas para resolver su situación legal, por lo que podría comparecer ante un juez hasta el próximo sábado.

El pugilista tiene una orden de arresto en México emitida desde marzo de 2023 por delitos relacionados con delincuencia organizada y tráfico de armas, derivada de una investigación iniciada en 2019.

El pasado 2 de julio, fue arrestado por autoridades migratorias estadounidenses (ICE) poco después de su pelea contra Jake Paul en California.

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) lo consideró un inmigrante ilegal y una amenaza para la seguridad, al mismo tiempo que se encontraron declaraciones fraudulentas en su solicitud de residencia permanente.

Tras pasar más de un mes en custodia del gobierno de EU, fue deportado y entregado a las autoridades mexicanas la noche del 18 de agosto de 2025, por la garita Dennis DeConcini de Nogales, Sonora, según confirmó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) .

Fuentes del Centro de Justicia Penal Federal informaron que al atender la cita programada este día, la defensa solicitó la duplicidad del término constitucional.

Este martes 19 de agosto, lo presentó la autoridad en estatus de detenido, para la audiencia inicial para que se defina la situación jurídica. Este plazo de seis días lo utiliza la defensa o lo solicita para ofrecer y preparar datos de descargo que sirvan para desvirtuar la imputación de la Fiscalía.

La resolución del juez el próximo sábado, puede ser vinculación o no vinculación y se define también algo muy importante, la medida cautelar, citó la fuente.

¿Cómo es el Cefereso 11?

El Centro Federal de Readaptación Social número 11 en Hermosillo, Sonora, es una cárcel de máxima seguridad inaugurada el 2 de octubre de 2012, por el expresidente Felipe Calderón .

El entonces mandatario de la República Mexicana afirmó que este Centro Federal era el " penal más grande del mundo ", constituido por 5 módulos en un terreno de 104 hectáreas. Desde entonces contó con mil 200 cámaras, lectores biométricos para ingreso y egreso del Centro, bloqueadores de señal y alarmas en las rejas perimetrales.

La Comisión Nacional de Seguridad declaró en ese momento que la construcción de dicho Cefereso se realizó con inversión tanto pública como privada por un monto total de 4 mil 200 millones de pesos . En un informe emitido por este mismo órgano, se declaró que la capacidad de este Centro es de 2 mil 520 reos, aunque puede albergar un máximo de 4 mil.

No fue sino hasta noviembre de 2012 que llegaron los primeros reos al nuevo penal. En el historial de este Cefereso han quedado registrados peligrosos y reconocidos criminales, entre ellos:

Rubén Oseguera González, "El Menchito", hijo del líder del Cártel Nueva Generación

Jorge Ortiz Reyes, "El Tanque", fundador del grupo criminal La Unión de Tepito

José Manuel Mireles, fundador de las autodefensas en Michoacán

Desde el día de ayer, también se encuentra en el registro Julio César Chávez Jr., vinculado al Cártel de Sinaloa.

Con información de SUN.

