Talento culinario: Club Atlas participa en el XVIII Encuentro Interclubes de Cocina

Con una destacada participación en la elaboración de sus platillos, tanto en sazón como en presentación, cocineros de Atlas Colomos, Atlas Chapalita y Atlas Country Club estuvieron presentes en el XVIII Encuentro Interclubes de Cocina, realizado en las instalaciones del Club Hacienda San Javier.En esta edición del tradicional encuentro de cocina, 28 chefs de 14 clubes de la Zona Metropolitana de Guadalajara compitieron en dos categorías: Plato Fuerte, con res como ingrediente principal; y Postre, con nopal como base.Los clubes Atlas estuvieron representados por Noé Álvarez Sotelo y Karina Breceda Carreón, de Atlas Colomos; Joel Ochoa González y Óscar Rafael Mejía Chavoya, de Atlas Chapalita; y Jonathan Fernando Vázquez Cruz y Ángel Elihú Perfecto de la Rosa de Atlas Country Club.Tras una intensa jornada de preparación y presentación de los platillos por cada equipo participante (una pareja por cada club) y la posterior degustación por parte de los jueces, los chefs de Atlas Colomos, Noé Álvarez Sotelo, con su platillo “O, Odham Himdag (Calor del Desierto en Opata)”, y de Atlas Country Club, Jonathan Fernando Vázquez Cruz, con “Wakax Molli”, obtuvieron el primer y segundo lugar, respectivamente, en la categoría de Plato Fuerte.Los coloridos platillos, predominando en tonalidades cálidas, con arreglos temáticos y alusivos a México, especias frescas y frutas, desfilaron por el recinto a lo largo de la jornada y pudieron ser degustados por los asistentes al encuentro una vez concluida la presentación ante el jurado calificador.El talento demostrado por los cocineros de los clubes Atlas refleja su pasión y compromiso por ofrecer siempre platillos de alta calidad y un servicio impecable.CP