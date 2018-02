Joselito Adame, de regreso a su segunda casa

La Temporada Grande en la Plaza de Toros Nuevo Progreso se reanuda mañana con las tradicionales corridas de aniversario, mismas que serán protagonizadas por los mejores exponentes de la tauromaquia a nivel nacional e internacional.

Uno de los protagonistas de las emociones en el coso tapatío será el matador hidrocálido Joselito Adame, quien ha sido considerado como el estandarte de la Fiesta Brava mexicana en los últimos años y que mañana se medirá en un mano a mano ante el maestro español Julián López “El Juli”, con toros de la ganadería de Julián Hamdan.

Tras haber tenido un éxito rotundo en su aparición de noviembre pasado en la Perla Tapatía, en la cual cortó un rabo, el experimentando coleta de Aguascalientes aseguró que siempre será un privilegio volver al que considera su segundo hogar.

“Siempre lo he sentido así, Guadalajara es mi segunda casa, siempre ha sido una plaza que se me ha dado muy bien. He podido cortar dos rabos, salir varias veces a hombros. La Nuevo Progreso tiene mucho significado para mí, muchos aficionados me han tratado de maravilla. Como anécdota, he podido vivir tres años en esta ciudad cuando era niño, a lo mejor eso también me ha ayudado para sentirme más identificado”.



El mayor de la dinastía Adame declaró que el mano a mano que tendrá con “El Juli” en suelo tapatío es una motivación extra, ya que sus estilos son parecidos, sus carreras comenzaron de manera similar y ambos tienen siempre la ambición de crecer, además de considerar al diestro madrileño como uno de sus ejemplos a seguir.

“Es un cartel muy bonito, vivir un mano a mano con un maestro como él siempre será algo especial, además de ser mi padrino, es uno de los toreros en los que siempre he fijado mi atención. Puede existir una semejanza en nuestras carreras, los dos empezamos siendo niños, tenemos un toreo muy largo. Una cosa que siempre nos ha caracterizado es esa inquietud por seguir creciendo”.

Sobre el momento que atraviesa en su carrera como matador de toros, Adame dijo sentirse motivado por formar parte de los carteles en los mejores festejos que se realizan en México, además, manifestó que vive la mejor etapa de su trayectoria.

“Para algunos he sido figura, para otros no, pero creo que la forma en la que quiero estar siempre en una plaza es como una de ellas, como una de las máximas figuras que hay en la actualidad. Estoy tranquilo y contento por poder regresar a las mejores plazas, estar en los mejores carteles, siempre es un orgullo poder representar a México de tal manera. Suena utópico, pero la verdad es que así lo siento. Llego en mi mejor momento como torero y como persona, ojalá y así como lo digo, lo pueda transmitir con la muleta este domingo”.