José Hernández busca demostrar que merece defender el arco de Atlas

Tuvo un buen desempeño en el Clausura 2018 en un partido contra Santos Laguna, en el que los Zorros cerraron el certamen de manera decorosa, pero José Santiago Hernández demostró que podía tener cualidades suficientes como para ser el arquero titular de los rojinegros.

Para este Apertura 2018, el cancerbero de 21 años lleva cometidos cinco errores en lo que va de la campaña, los cuales pueden considerarse garrafales y que fueron directo al marcador.

Ante América cometió tres errores que costaron goles, contra Pumas tuvo un par de pifias más que fueron directo al marcador; a partir de ahí, al tapatío se le ha notado más tranquilo y con mayor confianza bajo los tres palos del Atlas.

Esto no es otra cosa que pagar derecho de piso para el arquero, ya que él mismo lo sabe, ya se lo han dicho y espera que vengan torneos mejores.

“A mí, en su momento, un entrenador me dijo que hay que pagar derecho de piso, no todo es color de rosa en Primera División, eso me ayudó bastante y siento que llegó en buen momento. Siempre es buen momento para aprender y gracias a Dios ahorita las cosas se han dado de una mejor manera, pero todavía hay mucho por mejorar y mucho por recorrer”, comentó Pepe Hernández.

Pero así como ha habido errores en la portería, el tapatío ha salvado al Atlas de varios goles, en donde, a pesar de que hubo derrotas, bien pudieron ser goleadas de escándalo, si no hubiera sido por las atajadas de Hernández García, como las intervenciones que tuvo ante Chivas, Tigres o incluso en el juego frente a Lobos que terminó empatado sin goles, o en el único triunfo que tiene Atlas, ante Toluca salvó en varias ocasiones a su escuadra.

Visitan mañana al campeón Santos

Este viernes los rojinegros visitarán la casa del campeón del futbol mexicano, el Santos Laguna en el Estadio TSM, por lo cual, el portero José Hernández sabe de la peligrosidad de los jugadores que tiene el equipo de Salvador Reyes.

“Es el actual campeón, sabemos que tiene jugadores con experiencia, es peligroso y nosotros nos estamos preparando de la mejor manera para hacer un buen partido en una cancha que se nos suele dar bastante bien”, dijo el novel portero.

https://www.informador.mx/deportes/Jose-Hernandez-tiene-buenos-recuerdos-ante-Santos-20181003-0120.html

En el conjunto de la Laguna hay jugadores de comprobada calidad, como el actual líder de goleo individual, Julio César Furch, con ocho anotaciones, así como delanteros de peligro como Jonathan Rodríguez o Bryan Lozano. No por nada los santistas están en el tercer lugar, con 21 puntos de 33 posibles, a pocas unidades de amarrar la Liguilla.

“Es importante, pero como él (Furch), tienen otros jugadores que son peligrosos, así es que no nos podemos enfocar en uno solo”, finalizó diciendo José Santiago Hernández.