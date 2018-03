Jorge Vergara estuvo cerca de tirar la toalla 

Jorge Vergara se ha sobrepuesto a momentos difíciles y siente que lo mejor está por venir. Las palabras que expresó en la inauguración de “Extravaganas 2018”, celebrado en el Estadio Akron ante trabajadores de su empresa de diferentes partes de México y otros países, compartió experiencias que levantaron el ánimo de los presentes.

“Estuve a punto de tirar la toalla, pero a partir de hoy en Omnilife será diferente”.

Y es que llegó un momento en su discurso donde hizo una pausa, le ganó el sentimiento y se le hizo un nudo en la garganta ante el silencio de los presentes, pues confió que hace un tiempo, cuando tuvo el problema con Angélica Fuentes, estuvo a punto de rendirse.

Señaló que no se dio por vencido y luchó por lo que creía era justo. Ahora con el paso del tiempo, tras momentos bastante difíciles que dice ha superado, Vergara le dice a su gente que vienen cosas sensacionales para todos en su entorno.

Con voz entrecortada y mirando a la gente, Vergara dijo de manera puntual: “Estuve a punto de tirar la toalla, pero a partir de hoy en Omnilife será diferente”, pues trascendió que se le autorizó un crédito por una importante cantidad de dinero.

El conocido desfalco que sufrió el empresario estuvo a punto de llevarlo a cerrar su empresa, pero caminó bien en el complicado mundo financiero, se asesoró y ahora con este crédito tendrá un nuevo comienzo.

El empresario tapatío puntualizó que todo, especialmente en circunstancias difíciles, se puede lograr con actitud y si se tiene claro el objetivo. Además, se dio tiempo para hablar del equipo de Chivas, del que dijo comenzará a levantar a partir de este punto.

El dirigente del Guadalajara ha declarado que tendrá chequera abierta para reforzar al equipo, pues se han cometido errores de los cuales han aprendido. Uno grave fue dejar ir jugadores, en especial a José Juan Vázquez, el “Gallito”, quien está viviendo un buen momento con Santos.

Chivas está trabajando en algunos nombres que buscan sean refuerzos para el torneo entrante, aprovechando que tendrán dinero para invertir, proveniente del renombramiento del estadio y de este crédito.

REACCIONES EN PUEBLA

Hace falta tranquilidad ante el arco: Almeyda

Haciendo una autocrítica a pesar del triunfo sobre Lobos BUAP por 1-0, el director técnico del Guadalajara, Matías Almeyda, señaló que a su equipo le falta más tranquilidad, sobre todo cuando tiene el marcador a favor, y es que los rivales se suelen crecer al castigo y terminan sobre el área de las Chivas; también deben tener la tranquilidad, según señaló el argentino, para concretar las jugadas de gol que se generan y así no sufrir tanto en los partidos.

“Seguramente algo me ha de faltar, porque como entrenador uno está para aprender, la mentalidad es crecer y aprender de los errores, si bien no hemos marcado goles, la estadística dice que somos el equipo que más llega al arco rival y que más tenencia de balón posee, que más centros al área tira, pero falta algo que es concretar. Desde que estoy yo aquí, no hemos hecho más de cuatro goles en Liga, me preocuparía si no creáramos opciones de gol y nosotros llegamos, sólo falta concretar”, dijo Matías Almeyda.

Apuntó que hoy en día confía en lo que hagan sus jugadores jóvenes, ya que para él son el futuro de la institución, aunque sabe que aún les falta madurar mucho, y puso como ejemplos a Eduardo López, Óscar y José Macías, así como a Jesús Godínez, además de las recientes incorporaciones: Gael Sandoval y Ronaldo Cisneros, éste último quien no vio acción en Puebla.

“Es difícil saber lo que falta, porque si no, ya sabríamos la medicina, pero hay que seguir insistiendo, el día que Macías, Godínez, López, tengan 70 partidos, las definiciones serán de distinta manera, por eso el proceso es más lento. En la compra apostamos por dos jóvenes más como Sandoval y Cisneros y ellos en dos años ya estarán a la altura, en gran nivel”, siguió el estratega.

Sobre la llegada de Francisco Gabriel de Anda como director deportivo, a Matías Almeyda no le quedó de otra más que acatar las indicaciones de los propietarios de la institución y aceptarlas, ya que según dijo, es un empleado más del Club.

“Fui comunicado ayer, seguramente se tomó la decisión, soy un empleado más en el club, en tanto que Jorge y José Luis tomen decisiones, yo las acepto, nada más. En la semana voy a hablar con él”, finalizó diciendo.

Problema de actitud en el plantel

Jorge Vergara está seguro que la llegada de Francisco Gabriel de Anda al puesto de director deportivo le vendrá bien al equipo en todos los aspectos, ya que detectó que el plantel mentalmente se fue por un camino no adecuado al ser reiterativos en temas negativos.

“Ayer (viernes) hablé con los jugadores, les dije que tanto y tanto que se ha repetido que el plantel está corto y la mente es poderosa, porque ahora sí está corto el equipo sin Jesús ‘Chapito’ Sánchez, Jair Pereira, Ángel Zaldívar, Rodolfo Pizarro que ya anda resentido… etcétera, etcétera, espero que ya a partir de hoy con un ajuste que se hizo, ya aterricen los jugadores porque es un problema de actitud”.

Francisco Gabriel de Anda será presentado el próximo martes en Verde Valle.