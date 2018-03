Falta más tranquilidad: Matías Almeyda

Haciendo una autocrítica a pesar del triunfo sobre Lobos BUAP por 1-0, el director técnico del Guadalajara, Matías Almeyda señaló que a su equipo le falta más tranquilidad, sobre todo cuando tiene el marcador a favor, y es que los rivales se suelen crecer al castigo y terminan sobre el área de las Chivas; también deben tener la tranquilidad, según señaló el argentino, para concretar las jugadas de gol que se generan y así no sufrir tanto en los partidos.

"Seguramente algo me ha de faltar, porque como entrenador uno está para prender, la mentalidad es crecer y aprender de los errores, si bien no hemos marcado goles, la estadística dice que somos el equipo que más llega al arco rival y que más tenencia de balón tiene, que más centros al área tira, pero falta algo que es concretar".

"Desde que estoy yo aquí, no hemos hecho más de cuatro goles en Liga, me preocuparía si no creáramos opciones de gol y nosotros llegamos, solo falta concretar", dijo Almeyda.