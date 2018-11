Jordi Alba sale en defensa de Sergio Ramos

El lateral del Barcelona Jordi Alba aseguró este sábado que hay "pocos profesionales como Sergio Ramos", en referencia la publicación de dos presuntas irregularidades del central del Real Madrid en controles antidopaje por el semanario alemán "Der Spiegel", tras una filtración de Football Leaks.

"Yo, conociendo a Sergio creo que hay pocos profesionales como él, se deja la vida por el Madrid y la Selección y está claro que pienso que tiene razón y que lo que se habla no es cierto", opinó respecto .

"Pero no es una cosa que me toque a mí, y tampoco me gusta que se hablen tonterías de ese tema", añadió Alba tras el empate contra el Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano (1-1).

