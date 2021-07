En Monterrey, Javier Aguirre le será fiel a su estilo

Desde que llegó a Monterrey, para dirigir a los Rayados, Javier Aguirre ha sido señalado como un técnico que amarra mucho a su equipo, que defiende como premisa.

Sin embargo, 'El Vasco' defiende su estilo, defiende su posición, para él lo que se está desarrollando en el equipo de Monterrey, va a dar dividendos dentro de poco. "Hay que analizar bien el juego, mano... Si recibimos pocos goles, no quiere decir que seamos un equipo ultradefensivo. Hay que tomar en cuenta el porcentaje de tiempo de posesión, los tiros que realizamos y a lo del torneo pasado y éste. Un equipo puede ser ultradefensivo y recibir pocos goles. No es tanto una fórmula".

Añadió más ejemplos: "Cruz Azul fue y es el campeón y no recibió muchos goles, igual la Juventus en Italia... En verdad, vean los juegos y se darán cuenta de toda la gente que enviamos al frente".

Con respecto al encuentro del sábado, en el que recibirán a Pumas, Aguirre puntualizó que no cambiará su postura. "Seremos ordenados e intensos, creando muchas oportunidades de gol, y ahora será similar, no veo problema. No hemos sido contundentes, hay que trabajar variantes ofensivas, mover jugadores a dónde se sientan mejor, evidentemente la aportación de Joel (Campbell) nos viene muy bien, yo creo que de alguna manera Maxi (Meza), la portación de Duvan (Vergara), los números de Funes Mori, de Jansen, no son malos, pero tienen que mejorar. El equipo del año pasado tenía mucha llegada, pero no es contundente", finalizó 'El Vasco'.

