Jaime Munguía va por mayor experiencia

En abril, la Comisión Atlética de Nevada no autorizó a Jaime Munguía enfrentar a Gennady Golovkin al no contar con los méritos suficientes para subirse al ring con el kazajo.

“Pudo haber sido un golpe fuerte para mi carrera. Gracias a eso, todos empezaron a hablar de mí y gracias a que el CAN no me dejó pelear, hoy estoy aquí”.

Hoy, el tijuanense lo agradece, y dice “si hubiera enfrentado a ‘GGG’, no sería campeón del mundo en estos momentos”. El púgil considera que a pesar de ser dueño del cinturón de peso superwelter de la OMB, aún necesita ganar experiencia para dar espectáculo ante peleadores de élite como Saúl Álvarez y Golovkin.

La pelea de hace unas semanas frente a Liam Smith en la que Munguía retuvo su cetro, sirvió al mexicano para darse cuenta que enfrentar a un peleador de la talla de Golovkin o de “Canelo”, requiere más años de madurez.

“Quiero seguir entrenando y mejorar todos los errores que hice, en especial mi movimiento de piernas, mi defensa y rapidez. Sólo así seré un mejor peleador”.

Para un joven de la edad de Munguía, no es fácil soportar que los reflectores apunten hacia él, ni tampoco cumplir las expectativas de un público que espera mucho del boxeador, por eso dice: “Tengo que pensar muy bien lo que hago arriba del ring, sobrellevar los comentarios y críticas de la gente”.

Finalmente, añadió que no está conforme con lo que ha logrado hasta el momento en su carrera, y que su ilusión es “ser alguien importante en el boxeo”.