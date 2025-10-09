Disparan contra grupo musical en pleno concierto en Perú | VIDEO

Autoridades en Perú han confirmado un slado de cinco personas lesionadas por heridas de bala luego de una ráfaga de disparos en contra del grupo de cumbia “Agua Marina” cuando se encontraban representando su espectáculo. El responsable sería un hombre detrás del escenario quien se dio a la fuga.

Cuatro de los heridos en el ataque ocurrido el miércoles por la noche son integrantes de la popular banda Agua Marina, mientras que el quinto es un vendedor de bebidas, indicó el Ministerio Público en sus redes sociales. La policía señaló durante la madrugada del jueves que el atacante "barrió" a los músicos que estaban en el escenario y huyó en una motocicleta conducida por otro.

El jefe policial de Lima, general Felipe Monroy, indicó a la prensa que el baterista del grupo, Luis Quiroga, recibió tres disparos, uno de ellos en el abdomen. Otros dos integrantes tenían impactos de bala en el tórax y un guitarrista recibió un tiro en una pierna.

Diversas imágenes difundidas por televisoras locales mostraron el momento en que se escuchó una ráfaga de disparos que interrumpió el concierto, luego cuando un músico cayó al piso y otro fue ayudado a salir de la escena cargado por sus colegas, en medio de los gritos de los asistentes.

Un camarógrafo de The Associated Press observó la mañana del jueves varios orificios en la parte posterior del escenario. La policía informó que recogió al menos 23 casquillos de bala.

Agua Marina —que tiene más de 40 años de historia y es una de las bandas de cumbia más populares de Perú— no se ha pronunciado públicamente sobre el ataque. La policía no descarta que éste haya sido producto de un acto de extorsión y estaba recopilando imágenes de las cámaras de seguridad próximas a la zona del concierto.

Los hechos fueron captados en video y las imágenes han circulado en redes sociales.

En marzo, Paul Flores, cantante de otro grupo popular llamado Armonía 10, fue asesinado en Lima luego de que extorsionadores dispararon contra el bus en el que iban los integrantes. El gobierno declaró estado de emergencia por un mes para combatir la delincuencia, pero la violencia sigue en medio de extorsiones y asesinatos de transportistas y pequeños empresarios sobre todo en los extremos de Lima, donde vive la mayoría de vecinos, pero cuenta con menos policías que las zonas ricas, según datos oficiales.

Tras la muerte de Flores se produjo una marcha de músicos en Lima en la cual participó el director de Agua Marina, José Quiroga, quien admitió a la prensa que denunciaban las extorsiones —en la que sus autores exigen dinero—, pero que la policía no atrapaba a los delincuentes.

Christian Yaipén, líder de la banda "Grupo 5", dijo por su lado que el grupo usa francotiradores para protegerse en conciertos.

En 2025 han sido asesinados a tiros por hombres armados otros cuatro músicos, según reportes de prensa.

Según los datos oficiales, entre enero y agosto se registraron 18 mil 385 denuncias por extorsión, un 29,3% más que en el mismo periodo de 2024. Además, en ese mismo plazo hubo mil 511 asesinatos, un 13% más que en los mismos meses del año anterior.

