Iván García: El tapatío avanza en su recuperación

Después de que fuera operado de las rodillas luego de su participación en Juegos Olímpicos, el clavadista Iván García ha mostrado mejora en su recuperación.

Este jueves el medallista en Londres 2012 compartió una emotiva fotografía en donde festejó por ya no necesitar muletas para caminar, y al respecto de esta situación el “Pollo” aseguró que pasa por una de las rehabilitaciones más complejas de su carrera.

“Ha sido el proceso más difícil que he hecho por varias cuestiones. La primera es porque esta lesión que tenía en la rodilla izquierda fue mayor a todas las demás que había tenido, entonces esta operación fue más compleja en todos los aspectos”.

“Psicológicamente la verdad es muy complicado poder encontrar ánimos para recuperarme después de lo que está pasando en el deporte a nivel nacional, pero intento echarle ganas por mi familia y la gente que siempre me apoya”, compartió.

Al respecto de regresar a la actividad deportiva, García dejó claro que de momento no tiene prisa por volver a la competencia.

“Apenas estoy caminando sin muletas, pero sí con un estabilizador de rodilla que abarca toda la pierna. Estoy en terapia para retomar la flexión completa de la pierna izquierda, ahora no puedo doblarla toda como normalmente lo hacía, apenas puedo doblarla un poquito más de la mitad. Me han dicho que será una recuperación muy lenta. Es mi cuarta operación y requiero de seis a ocho meses para estar bien, por eso no tengo cabeza para pensar en lo deportivo”, finalizó.

Durante su participación en Tokio 2020, el “Pollo” compitió con la rodilla izquierda demasiado lastimada, pues el jalisciense sufrió rotura de ligamento y tendón antes de competir en estos Juegos Olímpicos.

JL