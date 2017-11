Ismael Valadez se va triste por mal torneo

El capitán de los universitarios Ismael Valadez, espera que en el Clausura 2018 la historia que escriba con Leones Negros sea muy diferente a la del actual campeonato, donde solamente luchan por meterse a la Copa MX y están sin posibilidades de meterse a la Liguilla.

En lo grupal, lo rescatable es que el equipo pudo darle oportunidad a algunos jugadores jóvenes, quienes respondieron y prometen muchas cosas el entrante campeonato; en lo individual, las cosas no salieron como Valadez pensaba, así lo reflejan sus dos anotaciones logradas, una cosecha pobre, como el propio jugador reconoce.

"Tenía como seis torneos en Liga de Ascenso que no se daba un torneo con (solo) dos goles"

“Se da por los números, porque tenía como seis torneos en Liga de Ascenso que no se daba un torneo con dos goles, pese a que juego todos los minutos, el delantero va a un club por goles y no por minutos. Por ese lado me voy triste, no fue lo mejor para mi, pero tengo que pensar diferente para cambiar los números el torneo entrante”.

Los melenudos se quedaron con la espina clavada. Creen que pudieron hacer mejor las cosas en algunos partidos, que por un error o descuido se les fue el resultado que ahora los tuviera peleando en la última jornada por una calificación a la Liguilla.

“Creo que es claro que no logramos los objetivos que nos trazamos, también debemos hacer autocrítica de qué se hizo bien y mal para el siguiente torneo, no llegar con dudas al campeonato, buscando cumplir las metas que nos pongamos”.

El equipo que nació grande la tiene clara: debe ganarle al San Luis este viernes, ya que los tres puntos los dejarían con un lugar seguro en la Copa MX. Un empate los dejaría dependiendo de terceros para meterse y una derrota en definitiva los deja fuera.

“Debemos cerrar con victoria, es importante porque aseguramos lugar en Copa MX. Sirve para reafirmar este proyecto, para que muchos jugadores sigan teniendo oportunidad de que los observen y sería cerrar de buena manera, luego de que no logramos el objetivo de calificar. Vamos con el objetivo de ganar”.