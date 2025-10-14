La NFL suspende a Brian Branch por golpear a jugador de Chiefs

La NFL suspendió por un partido a Brian Branch, defensivo profundo de los Lions por golpear a JuJu Smith-Schuster, receptor de los Chiefs, al final del juego del domingo pasado.

Branch desató una pelea al final de la victoria de Kansas por 30-17 sobre Lions, cuando los equipos se encontraron en el centro del campo, Brian tomó de la máscara a Smith-Schuster y lo tiró al suelo para luego tirarle un par de golpes, lo que desencadenó una pelea con varios jugadores involucrados.

El originario de Fayetteville, Georgia, reconoció su error, aunque se quejó de lo que consideró constantes ayudas de los árbitros hacia los Chiefs.

Hasta la semana seis de esta temporada el jugador de 23 años acumula multas por 34 mil 784 dólares, una por conducta antideportiva y dos por rudeza innecesaria. Se perderá el partido de la semana siete en el que Detroit recibirá a los Packers el próximo lunes.