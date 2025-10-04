Sergio Ramos, Keylor Navas, Javier Hernández, James Rodríguez, Sergio Canales, Álvaro Fidalgo y Fernando Gago llegaron para engalanar a la Liga MX, gracias al crecimiento que posee y que la convierte en una de las más poderosas.

Estos jugadores vistieron el uniforme del Real Madrid. La gran incógnita es: ¿Por qué decidieron seguir sus trayectorias en el futbol mexicano?

En los últimos años, la Liga MX ha crecido futbolística y económicamente, lo que la vuelve más atractiva y le permite competir directamente con la Major League Soccer (MLS) por las estrellas mundiales que están cerca del retiro.

Para el exjugador de Pumas, Gerardo Galindo, es sumamente "importante" que la Liga cuente con exfutbolistas merengues, porque ayuda a que los jóvenes se desarrollen.

"La Liga mexicana llama la atención económicamente; primero, (era atractiva) para Sudamérica y, ahora, lo es para los de Europa. Es una Liga que tiene el poder para traer a estos jugadores y (su presencia) va a hacer que crezca un poco más. Esto va a ayudar a los jóvenes a crecer. Se está invirtiendo y lo veo bien", declaró.

Por su parte, Marco Antonio Palacios piensa que es "fantástico" que tengamos una "Liga merengue" porque "se genera la competencia".

Al final, "México es atractivo, económicamente, para cualquier jugador y se empieza a volver atractivo para el europeo que, en vez de voltear solo a la MLS, viene a México por el nivel de juego y porque hay equipos con un gran poder adquisitivo . Es de gran valía el esfuerzo que hacen las directivas para traer a estos jugadores que marcan diferencia", resaltó.

