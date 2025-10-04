La Selección Mexicana Sub-20 se juega este sábado 4 de octubre su futuro en el Mundial de Chile 2025 y depende solo de sí misma para lograr el pase a la siguiente ronda. El equipo tricolor enfrenta a la sorpresa Marruecos, ya clasificado a los octavos de final. Por si quieres ver el juego en vivo, te presentamos las opciones en televisión.

¿Qué resultado necesita México para avanzar en el Mundial Sub-20?

México llega como segundo lugar del Grupo C, con dos puntos, y en caso de vencer al equipo africano avanzaría a la siguiente fase; en caso de perder o empatar dependerá del resultado del partido entre España y Brasil.

De no ganar, el Tricolor juvenil dependería de otros resultados para colarse también como uno de los mejores cuatro terceros lugares de la fase de grupos.

México empató sus primeros dos compromisos contra Brasil y España. En ambos vino de atrás para rescatar la igualada en los minutos finales.

Dónde ver EN VIVO el México vs Marruecos por el Mundial Sub-20

Algunos de los partidos del Mundial Sub-20 de Chile 2025 se pueden ver en México a través de streaming, sin embargo, estos de la selección tricolor se pueden ver en televisión abierta.

El duelo en el que México será local se disputará en el Estadio Elías Figueroa Brander, ubicado en el cerro del mismo nombre, en la ciudad de Valparaíso, Chile.

Fecha y hora: Sábado 4 de octubre, 14:00 horas

Sábado 4 de octubre, 14:00 horas Sede: Estadio Elías Figueroa Brander, Valparaíso, Chile

Estadio Elías Figueroa Brander, Valparaíso, Chile Transmisión (canales): Nu9ve, TUDN y ViX Premium

*Con información de SUN

