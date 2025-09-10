Guillermo del Toro luce con 80 kilos menos en el Festival de Toronto

Guillermo del Toro vive una de las etapas más intensas y creativas de su carrera. El director mexicano, conocido por su universo cinematográfico lleno de criaturas fantásticas y atmósferas sombrías, no sólo está presentando su más reciente proyecto, “Frankenstein”, en los principales festivales de cine, sino que además confirmó que ya trabaja en una nueva película que rodará en España, completando así una trilogía iniciada hace más de dos décadas.

Durante su paso por el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF), donde recibió el galardón Roger Ebert a la dirección en los premios Tribute, Del Toro compartió con la prensa que la película llevará por título “3993”. El cineasta explicó que se trata de la continuación espiritual de “El espinazo del diablo” (2001) y “El laberinto del fauno” (2006), filmes que marcaron su visión sobre la memoria, la guerra y la infancia en contextos violentos.

Además de esta noticia, Del Toro sorprendió en Toronto por su cambio físico. Durante una entrevista confesó haber perdido alrededor de 80 kilos, fruto de un renovado estilo de vida. Con su característico sentido del humor, comentó: “Conforme te vas haciendo más viejo, te pones más asustado, hay que bajarle a los tacos”. Aunque suele ser reservado con su vida personal, en ocasiones anteriores ya había manifestado interés en cuidar su salud, incluso probando la dieta vegetariana durante algunos años.

Abundando en “3993”, Del Toro señaló que acaba de terminar de escribir el guion, basado en una idea del español Mateo Gil, aunque bromeó diciendo que “Mateo no se acuerda” de aquella propuesta inicial, por lo que ambos deberán reconstruirla o partir de cero. Aun así, el director dejó claro que su intención es rodarla en España “en el futuro”, retomando un escenario que le ha servido como trasfondo narrativo en dos de sus películas más aclamadas.

La trilogía comenzó con “El espinazo del diablo”, ambientada en los últimos años de la Guerra Civil española, una historia de fantasmas que combinaba el terror con la tragedia histórica y que fue producida por la compañía “El Deseo”, de Pedro y Agustín Almodóvar. Cinco años después, “El laberinto del fauno” llevó más lejos ese universo fantástico con el relato de una niña que, en plena posguerra, encuentra un reino subterráneo habitado por criaturas enigmáticas. La cinta se convirtió en una de las más representativas del director, recibió una ovación de 22 minutos en el Festival de Cannes de 2006 y ganó tres premios Oscar. Ahora, “3993” promete cerrar ese ciclo narrativo con una historia que abarcaría tanto la Guerra Civil como la España contemporánea de 1993.

El entusiasmo del cineasta no se limita a sus proyectos futuros, pues “Frankenstein”, su esperada adaptación de la obra de Mary Shelley protagonizada por Jacob Elordi, fue recibida con una ovación de 13 minutos en el Festival de Venecia y ahora continúa su recorrido en Toronto. La película, que explora de nuevo la pregunta sobre qué significa ser humano, también se presentará en el Festival Internacional de Cine de Morelia, del 10 al 19 de octubre.

Guillermo del Toro, entre la consolidación de su legado y el inicio de nuevas etapas creativas y personales, reafirma así su lugar como uno de los directores más influyentes y visionarios del cine contemporáneo.

