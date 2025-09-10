Miércoles, 10 de Septiembre 2025

LO ÚLTIMO DE Gente Bien

Gente Bien | Bridal Shower

Renata Preciado: Consejos y regalos para su boda en diciembre

La boda de Renata Preciado Lozano y Miguel Paul Moragrega González será el 5 de diciembre en el templo de San Felipe Neri y la recepción será en El Roxy

Por: Aracely Aguilera

Bridal Shower de Renata Preciado Lozano. GENTE BIEN JALISCO / E. Escamilla

Bridal Shower de Renata Preciado Lozano. GENTE BIEN JALISCO / E. Escamilla

Macarena Pacheco y Regina Velasco. GENTE BIEN JALISCO / E. Escamilla

Macarena Pacheco y Regina Velasco. GENTE BIEN JALISCO / E. Escamilla

Miriam Preciado y Acela de Preciado. GENTE BIEN JALISCO / E. Escamilla

Miriam Preciado y Acela de Preciado. GENTE BIEN JALISCO / E. Escamilla

Fer Preciado. GENTE BIEN JALISCO / E. Escamilla

Fer Preciado. GENTE BIEN JALISCO / E. Escamilla

Mariana Faci, Ileen Valencia, Carolina Sánchez. GENTE BIEN JALISCO / E. Escamilla

Mariana Faci, Ileen Valencia, Carolina Sánchez. GENTE BIEN JALISCO / E. Escamilla

Renata Preciado Lozano. GENTE BIEN JALISCO / E. Escamilla

Renata Preciado Lozano. GENTE BIEN JALISCO / E. Escamilla

Valeria Quintana y Melissa González. GENTE BIEN JALISCO / E. Escamilla

Valeria Quintana y Melissa González. GENTE BIEN JALISCO / E. Escamilla

Claudia Lozano Jiménez y Nadia González. GENTE BIEN JALISCO / E. Escamilla

Claudia Lozano Jiménez y Nadia González. GENTE BIEN JALISCO / E. Escamilla

Pía Martínez, Renata Martínez y Renata Zenteno. GENTE BIEN JALISCO / E. Escamilla

Pía Martínez, Renata Martínez y Renata Zenteno. GENTE BIEN JALISCO / E. Escamilla

Sandra Lozano, Lolita Jiménez de Lozano y Gaby Lozano. GENTE BIEN JALISCO / E. Escamilla

Sandra Lozano, Lolita Jiménez de Lozano y Gaby Lozano. GENTE BIEN JALISCO / E. Escamilla

Silvia Padilla de García, Rocío Preciado Navarro, Griselda Vázquez y Victoria García. GENTE BIEN JALISCO / E. Escamilla

Silvia Padilla de García, Rocío Preciado Navarro, Griselda Vázquez y Victoria García. GENTE BIEN JALISCO / E. Escamilla

Renata Preciado Lozano lleva la cuenta regresiva para llegar al altar y compartió esta alegría con familiares y amigas en su despedida de soltera, realizada el miércoles 27 de agosto en casa de sus wedding planners Luis y JP Partida, donde disfrutaron de una tarde especial llena de regalos, consejos y los mejore deseos para esta nueva etapa.

La reunión fue organizada por su mamá, Claudia Lozano Jiménez y su futura suegra, Nadia González, a la que acudieron cerca de 60 invitadas. Como parte del entretenimiento hubo show de drag y mariachi. Entre los detalles, a la novia le dieron cartas con algunos consejos. Entre los obsequios, que serán también simbólicos para iniciar su nuevo hogar fueron escoba, trapeador, una biblia, cruz, salero, alcancía, portarretratos, reloj y más artículos.

La boda de Renata Preciado Lozano y Miguel Paul Moragrega González será el 5 de diciembre en el templo de San Felipe Neri y la recepción será en El Roxy.

Evento: Bridal Shower de Renata Preciado.

Fecha: Miércoles 27 de agosto.

Highlights: La novia recibió el anillo de compromiso en Nueva York.

CP

Temas

  • Bridal Shower
  • Renata Preciado
  • Marce Ramírez
  • Gente Bien
  • Eventos
  • Revista
  • Sociales
  • Nadia González
  • Maricarmen Saldaña
  • Raquel Gastélum
  • Luisa Valadez
  • Mariana Faci
  • Ileen Valencia
  • Carolina Sánchez
  • Fernanda del Toro
  • Fernanda Chapoy
  • Fer Preciado
  • Tanya Sámano
  • Claudia Lozano Jiménez
  • Lolita Jiménez de Lozano
  • Sandra Palomares
  • Ana Rosa Canudas
  • Georgina Ledesma
  • Montserrat Avelar
  • Bodas
  • Macarena Pacheco
  • Regina Velasco

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones