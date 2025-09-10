Renata Preciado Lozano lleva la cuenta regresiva para llegar al altar y compartió esta alegría con familiares y amigas en su despedida de soltera, realizada el miércoles 27 de agosto en casa de sus wedding planners Luis y JP Partida, donde disfrutaron de una tarde especial llena de regalos, consejos y los mejore deseos para esta nueva etapa.

La reunión fue organizada por su mamá, Claudia Lozano Jiménez y su futura suegra, Nadia González, a la que acudieron cerca de 60 invitadas. Como parte del entretenimiento hubo show de drag y mariachi. Entre los detalles, a la novia le dieron cartas con algunos consejos. Entre los obsequios, que serán también simbólicos para iniciar su nuevo hogar fueron escoba, trapeador, una biblia, cruz, salero, alcancía, portarretratos, reloj y más artículos.

La boda de Renata Preciado Lozano y Miguel Paul Moragrega González será el 5 de diciembre en el templo de San Felipe Neri y la recepción será en El Roxy.

Evento: Bridal Shower de Renata Preciado. Fecha: Miércoles 27 de agosto. Highlights: La novia recibió el anillo de compromiso en Nueva York.

CP