Iniesta cree que el retorno de Xavi al Barça sería una "gran noticia"

El ex jugador del FC Barcelona Andrés Iniesta cree que un eventual retorno de Xavi al club culé como entrenador sería "una gran noticia", y no descarta sentarse en los banquillos junto a su ex compañero en el futuro, según dijo el futbolista manchego en rntrevista.

El legendario centrocampista del Barça y de la selección española se pronunció así en una entrevista vía teleconferencia concedida con motivo del lanzamiento del documental sobre su carrera "Andrés Iniesta, El héroe inesperado", producido por Rakuten TV y disponible desde el próximo día 23.

"No suena mal", respondió Iniesta ante la pregunta de si se veía algún día repitiendo en los banquillos la pareja estelar que formaba con Xavi Hernández en el centro del campo del Barça y de la Roja.

Sin embargo, el actual futbolista del Vissel Kobe nipón dijo que se trata de una "hipótesis" y de "cosas complicadas que se den, aunque no imposibles" debido al "timing", a las edades de ambos y a sus situaciones actuales.

"Yo ahora mismo sigo jugando y él es entrenador. No sé si me sacaré el carné de entrenador o dónde estaré. Es decir, para imaginar o para inventar está muy bien, pero luego ya veremos", señaló el futbolista de Fuentealbilla (Albacete).

"Lo que tengo claro es que personas o jugadores que han sido tan importantes para el Barca, creo que sería una gran noticia que pudiesen ir volviendo y pudiesen desempeñar funciones que estuviesen capacitados para hacer, añadió Iniesta.

Xavi, actual entrenador del Al-Sadd de Catar, rechazó el pasado enero una oferta del Barça para reemplazar al técnico Ernesto Valverde, y es la "piedra angular" del proyecto deportivo que presentará el aspirante a la presidencia del club catalán Víctor Font para las elecciones del próximo verano, según anunció este candidato.

JL