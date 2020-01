Andrés Iniesta quiere volver al Barcelona, pero como técnico

El centrocampista español Andrés Iniesta reconoció este jueves en Barcelona que le gustaría cerrar su etapa como jugador en su club actual, el Vissel Kobe japonés, y volver ''en algún momento'' de su vida al Barça como entrenador.

''Me siento muy feliz, con ganas e ilusionado. Me encanta dónde estoy, me queda este año y el próximo y espero cumplirlos'', explicó el de Fuentealbilla durante la presentación de su nuevo acuerdo con Asics en Barcelona.

De esta forma, Iniesta, a sus 35 años, calló los rumores sobre una posible llegada al Estudiantes de La Plata argentino, cuyo presidente, Juan Sebastián Verón, reconoció el mes pasado haber mantenido ''algún tipo de conversación'' con el jugador.

Una vez acabada su etapa como futbolista, de la cual el jugador está disfrutando mucho, Iniesta aseguró que le gustaría volver al Barça, equipo con el que jugó desde los 12 años y con el que conquistó 32 títulos.

''Sí que es cierto que el tema de entrenar es algo que me va apeteciendo; sí que es cierto que me encantaría volver en algún momento de mi vida al Barça, porque es mi casa, pero son cosas de futuro que no sé si pasarán ni cuándo'', añadió.

El ex internacional español habló también sobre lo ''significativa'' que fue la victoria del pasado 1 de enero ante el Kashima en la final de la Copa del Emperador (2-0), el primer título de la historia del club, el 36 de su carrera y el último de David Villa, que puso fin a su carrera en dicho partido.

En lo que respecta al Barça, Iniesta, que aclaró estar ''bastante desconectado de la actualidad'', considera que sigue siendo ''el mejor equipo del mundo'' y que sigue jugando ''a un futbol distinto''.

''Al Barça lo sigo viendo un equipo muy potente y no veo que pueda sentirse inferior en ese sentido al Real Madrid'', concluyó Iniesta.

OF