Inauguran la “Canelo” Álvarez Academy

El próximo septiembre Saúl "Canelo" Álvarez estará peleando de nueva cuenta contra el kazajo Gennady Golovkin, pero este martes el pugilista tapatío estuvo presente en Zapopan para inaugurar la academia de boxeo que llevará su nombre dentro de las instalaciones de la Unidad Revolución.



En su visita, el boxeador jalisciense hizo hincapié en que su academia no sólo servirá para la formación de nuevos talentos, sino que también se esmerarán en darle asesoría a los atletas para que lleven de buena forma su salto al profesionalismo.



"Me siento honrado de que esta academia lleve mi nombre, para mí es un honor y la verdad me reflejo en los niños, me acuerdo de cómo comencé yo. Hay varias personas que me vieron crecer a mí y sé que con ganas y sacrificio los niños van a ser alguien en el boxeo".



"Como lo dice el eslogan: seremos un semillero de boxeo de clase mundial, yo pondré todo mi profesionalismo para que los niños tengan toda la asesoría. Una cosa que no estaba en la idea pero que es importante, es que debemos educar a los niños para que sepan llevar los contratos que puedan tener como peleadores, que sepan qué hacer cuando un promotor llegue. Los niños deben tener esa educación", compartió.



El próximo 10 de julio será cuando Saúl Álvarez viaje a San Diego, California, para arrancar su concentración de cara a la pelea de desempate que sostendrá ante "GGG". Sin embargo, aseguró que a su regreso estará presente en su academia cuando menos tres veces a la semana.

LS