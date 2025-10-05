Esta mañana, Omar "N", exfutbolista de Chivas y señalado por su presunta responsabilidad en el delito de abuso sexual infantil agravado, fue imputado tras ser puesto a disposición de un juzgado de control y juicio oral del penal de Puente Grande. El señalado permanecerá en prisión preventiva durante la duración del proceso.

En esta audiencia se desahogaron las pruebas en contra del imputado, en las que se le dio a conocer los motivos por los que fue detenido y por qué se encuentra en proceso judicial.

Tras su detención ayer por la tarde en el Centro de Zapopan, Omar "N" fue llevado ante la autoridad jurisdiccional, quien emitió el mandato para continuar con el proceso a través de la Dirección de Litigación y Seguimiento de la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y la Familia.

La defensa del imputado, en tanto, se acogió a la duplicidad del término constitucional de 144 horas. Por ello, hasta el viernes 10 de octubre se llevará a cabo la audiencia de vinculación de Omar "N" , donde se determinará si se vincula al señalado por el delito de abuso sexual infantil agravado.

De acuerdo con la carpeta de investigación integrada por la Fiscalía del Estado, el imputado habría abusado de una adolescente en los últimos meses. Se presume que habría cometido acciones similares con anterioridad. La dependencia informó que continuará con las investigaciones para esclarecer los hechos.

