Los productores de ganado en Jalisco están experimentando un aumento histórico en los precios pagados por su producto, resultado de diversos factores como el incremento en el consumo, la disminución del hato ganadero y la presencia del gusano barrenador. Actualmente, el precio promedio pagado a los ganaderos es de 75 pesos por kilogramo, comparado con los 40 pesos que se registraban hace dos años.

José Antonio Ruelas, presidente de la Unión Ganadera Regional de Jalisco (UGRJ), explicó que el sector atraviesa un momento favorable gracias a la recuperación del precio del ganado. “Recordemos que veníamos de una sequía en 2023 y parte de 2024. A eso se suma que muchos ganaderos migraron al cultivo de agave, lo que ocasionó la reducción de los hatos ganaderos en el estado y en el país, y esto mejoró los precios del mercado”, comentó.

Sin embargo, el líder de los ganaderos advirtió sobre riesgos que podrían afectar la estabilidad de los precios. Entre ellos, señaló la apertura de fronteras que permite la importación de carne y ganado del Sur del país y de Brasil, que actualmente suministra alrededor de 70 mil toneladas. “Eso sí nos puede poner en desventaja y provocar que los precios se caigan”, alertó Ruelas, quien pidió al delegado de la Sader, Alfredo Porras, intervenir para limitar la importación y proteger a los productores locales.

Por su parte, Alfredo Porras destacó la relevancia del aumento histórico en los precios y enfatizó la necesidad de proteger el consumo interno. “Iniciamos con 40 pesos y ahora andamos en 75, es algo histórico. Esto reconoce el trabajo de los ganaderos que día a día muestran compromiso con Jalisco. La República requiere que colaboremos más para proteger a quien produce en México”, señaló el delegado.

Eduardo Ron Ramos, titular de la Secretaría de Desarrollo Rural de Jalisco, coincidió en que la situación representa una oportunidad para el sector. Subrayó que más del 80 por ciento de los ganaderos jaliscienses cuentan con hatos certificados, lo que garantiza calidad y genética de alto nivel. “Les puedo decir que tenemos de las mejores genéticas en Jalisco, no sólo a nivel nacional sino internacional. El ganado está siendo una nueva oportunidad; claro que hay retos, pero siempre deben verse como oportunidades. Hoy tenemos precios históricos”, agregó.

El incremento en los precios del ganado no solo refleja la recuperación económica del sector, sino también la importancia de políticas públicas que fortalezcan a los productores locales. La combinación de hatos certificados, calidad genética y un mercado interno robusto ha permitido que los ganaderos de Jalisco obtengan mejores ingresos, reforzando la competitividad de la entidad en el ámbito nacional e internacional.

Con la atención a riesgos como la importación de carne y ganado, así como la continuidad de políticas de apoyo, los ganaderos jaliscienses podrían mantener estos precios históricos y consolidar un mercado más estable y competitivo para los próximos años.

