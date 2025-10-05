Omar Bravo, exjugador del club Chivas, fue detenido el día de ayer en el municipio de Zapopan, Jalisco. Al ahora aprehendido se le acusa de abuso infantil contra una menor de edad.

Bravo nació en Los Mochis, Sinaloa, el 4 de marzo de 1980. Su carrera profesional fue forjada fuera de tierras sinaloenses, en Jalisco: Atlas, Chivas y Leones Negro de la Universidad de Guadalajara fueron sus hogares durante su camino al profesionalismo y el reconocimiento. Su legado en el Rebaño Sagrado quedó marcado en las porterías de los rivales, pues se posiciona como el máximo goleador de la historia de Chivas con nada más que 160 tantos.

Sus buenas actuaciones en Chivas y en la Selección Mexicana lo llevaron a probar suerte en España con el Deportivo La Coruña, pero regresó a México tras su poco destacada actuación en Europa.

El atacante sinaloense vistió la camiseta rojiblanca en 3 etapas de su trayectoria y conquistó el título de Liga del Apertura 2006, la Copa MX Apertura 2015 y la Supercopa MX 2015-16.

El jugador anunció su salida definitiva de las canchas mexicanas en 2018 desde el Estadio Jalisco y a través de sus redes sociales el 13 de noviembre de aquel año. Fue hasta 2024 que su esfuerzo y sus triunfos en el balompié fueron reconocidos en el Salón de la Fama del Futbol Internacional.

El día de ayer por la tarde, todos los logros y la carrera profesional forjada por el originario de Sinaloa se han opacado debido a su detención en Jalisco tras presentarse una denuncia en su contra por presunto abuso sexual de una adolescente.

Con información de Chivas Oficial.

