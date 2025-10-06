Los comunicados de la Fiscalía de Jalisco suelen evitar los adjetivos. Sin embargo, el que informó del arresto de Omar Bravo, ex goleador de Chivas, empleó uno muy específico.

La dependencia señaló que el Ministerio Público integró “una consistente carpeta de investigación” para acusarlo de abuso sexual infantil agravado, lo que sugiere pruebas muy convincentes.

Una versión extraoficial indica que hay un video del abuso sexual infantil realizado por la propia víctima, lo que derivó en la denuncia. Al parecer, la víctima formaba parte del círculo familiar del jugador.

La Fiscalía lo planteó en estos términos: “el señalado habría abusado de una adolescente en distintas ocasiones en los últimos meses, se presume que anteriormente habría cometido acciones similares”.

Bravo fue arrestado el sábado a las seis y media de la tarde en la calle 20 de noviembre del centro de Zapopan, a sólo una cuadra de la Basílica y de la presidencia municipal, según su ficha en el Registro Nacional de Detenciones.

Ayer fue presentado ante el juez en donde se le formuló la acusación por parte de la Fiscalía estatal. Por ley, un detenido puede solicitar 144 horas antes de que el juzgador decida si inicia un proceso penal en contra del acusado.

El ex futbolista solicitó este “tiempo extra” para preparar su defensa y el próximo viernes será su audiencia de vinculación a proceso. Allí el juez dirá si inicia un juicio contra Bravo, lo que probablemente ocurrirá.

El juez ordenó que, mientras tanto, Bravo se quede en prisión. No significa que sea culpable, sólo que el juzgador vio pruebas suficientes para mantenerlo encarcelado. El viernes, Omar puede declararse culpable y recibir un castigo o alegar inocencia y comenzar un juicio.

El Código Penal del Estado establece que la máxima gravedad en la comisión del delito es cuando se abusa sexualmente de un o una menor de 15 años. En este caso, la sanción va de los 12 a los 25 años de prisión.

Un escenario al que se enfrentaría el ex futbolista pues en medios y grupos policiales trascendió que los presuntos abusos comenzaron en 2019 cuando la menor tenía 11 años.

El abuso sexual infantil en Jalisco registra un alza sostenida y preocupante.

En 2020 se registraron 2 mil 136 denuncias en todo Jalisco y en 2023 esa cifra se elevó a 5 mil 323, según datos de la plataforma de seguridad del IIEG. Esto es lo mismo que pasar de 6 a 14 denuncias diarias en promedio por abuso sexual infantil.

La denuncia contra Omar Bravo es sólo una de decenas que se presentan cada mes.