Chivas sigue creciendo, ha enmendado el camino: Enrique Contreras

Chivas hiló su tercer juego consecutivo con victoria, dejando atrás la mala racha del comienzo del campeonato, pese a contar con múltiples bajas de jugadores importantes en su once inicial. Ahora, el equipo apunta a un puesto en la fase final del torneo.

Ante esto, el director técnico, analista táctico, formador de entrenadores y director de Icafut, Enrique Contreras Rebollo, aseguró que el equipo rojiblanco ha enmendado el camino en el torneo, mostrando una evolución pese a las numerosas bajas actuales.

“Chivas tiene una evolución. Primero, porque ha logrado solucionar el problema en defensa, al menos en estos tres últimos juegos, manteniendo su marco sin anotaciones y recibiendo solo un gol en los demás. Además, ha marcado siete goles; eso no es fácil. Como venía la racha, Chivas sigue creciendo.

“Aunado a que hay jugadores que no están en Guadalajara, como Erick Gutiérrez y Roberto Alvarado, hay que reconocer que en estos tres últimos juegos ha enmendado el camino y ha sacado nueve de nueve puntos”, señaló.

Asimismo, enfatizó que gran parte del buen momento de Chivas se debe a que los elementos suplentes han respondido de gran manera, respaldando a su entrenador con buenas actuaciones.

“Han respondido los jugadores que han recibido minutos o la oportunidad de iniciar. Insisto en que no eran jugadores de total garantía; sin embargo, están sabiendo aprovechar los minutos que Gabriel Milito les da, porque se muestran firmes y toman buenas decisiones”, agregó.

Finalmente, consideró que elementos como “Guti” y “Piojo” tendrán una tarea complicada al regresar a la actividad, luego de que algunos futbolistas pasaron de ser suplentes a reclamar un lugar en el once inicial de Chivas.

“Creo que a los que no están, como Erick Gutiérrez y Roberto Alvarado, les va a costar mucho ser jugadores de 90 minutos, porque los demás ya reclaman un lugar por lo que le han dado al equipo y por cómo ha evolucionado con ellos en el terreno de juego”, concluyó.

SV