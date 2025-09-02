Martes, 02 de Septiembre 2025

LO ÚLTIMO DE Deportes

Deportes |

Iga Swiatek, sin problemas para clasificar a los cuartos de final del US Open

Dominó con firmeza a Ekaterina Alexandrova y aseguró su próxima cita frente a Amanda Anisimova

Por: El Informador

Iga Swiatek pelea para convertirse en la primera tenista, desde Serena Williams, en conquistar el US Open y Wimbledon en la misma temporada. EFE/J. Mabanglo

Iga Swiatek pelea para convertirse en la primera tenista, desde Serena Williams, en conquistar el US Open y Wimbledon en la misma temporada. EFE/J. Mabanglo

Iga Swiatek, avanzó a los cuartos de final del Abierto de Estados Unidos al vencer 6-3, 6-1 a Ekaterina Alexandrova.

Swiatek se recuperó de un 3-1 en contra en el primer set para ganar, menos de 48 horas después de remontar un 5-1 temprano para vencer a Anna Kalinskaya.

La ganadora de seis “grandes”, incluido el Abierto de Estados Unidos de 2022, necesitó una hora y cinco minutos para eliminar a Alexandrova, número doce del mundo.

La polaca, que pelea en Nueva York para convertirse en la primera tenista desde Serena Williams en conquistar el Abierto de Estados Unidos y Wimbledon en la misma temporada, ganó a Alexandrova por quinta vez en siete precedentes.

Lo hizo con una actuación muy sólida en la que solo perdió una vez su servicio y estuvo muy agresiva al resto, ante una Alexandrova que pareció nerviosa en su primer encuentro a estas alturas del torneo neoyorquino.

Swiatek, cuádruple campeona del Roland Garros, enfrentará a  la estadounidense Amanda Anisimova en los cuartos de final.

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones