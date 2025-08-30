Carlos Alcaraz avanzó sin problemas en la tercera ronda del US Open a pesar de que un paso incómodo al golpear un derechazo le causó un problema en la rodilla derecha. Pero el español estaba arriba un set y un quiebre después de ganar 10 de los primeros 14 games en el Estadio Arthur Ashe.

El sembrado número dos fue quebrado por primera vez en el torneo, luego tomó un tiempo médico y un entrenador le masajeó la pierna. Problema resuelto: Alcaraz dominó el resto del partido, sin perder otro juego, y venció 6-2,6-4 y 6-0 a Luciano Darderi (32).

Alcaraz no pareció demasiado preocupado por lo que sucedió con su rodilla contra Darderi, un italiano de 23 años que debutaba como sembrado en un Major.

“Solo sentí algo que no funcionaba bien en la rodilla, pero después de cinco o seis puntos, desapareció“, dijo Alcaraz, describiendo la visita del entrenador como preventiva. “Voy a hablar con mi equipo, pero no estoy preocupado por eso”.

Aparte de ese contratiempo, su juego fue magnífico en el partido que duró una hora y 44 minutos.

