Hoy no puedo garantizar que Almeyda vaya a estar con Chivas: De Anda

Francisco Gabriel de Anda quiere hacer historia triunfadora con el Guadalajara, le gustaría que fuera al lado del técnico Matías Almeyda, quien a la fecha está inconforme con el armado que le están haciendo de plantilla para los próximos tres compromisos, Copa MX, Liga y Mundial de Clubes. El director deportivo habló más del tema este jueves y aceptó que ''el Pelado'' está en veremos para el próximo campeonato.

''Lo único que le pediría a Matías es un compromiso y la misma garra que ha mostrado siempre. Ya veremos en su momento como queda conformado el plantel. Yo con Matías tengo la ilusión de hacer historia, él ya la hizo en Chivas, tiene un nombre escrito con letras de oro y ahora me toca a mí. Llegué y estoy comenzando mi historia como director deportivo y me encantaría que Matías siguiera en ese proyecto. Hoy no te podría garantizar al cien por ciento que Matías vaya a estar''.

El directivo señaló que es normal que Almeyda esté con dudas ante lo que está pasando en Chivas, con la reestructuración financiera que están realizando habrá alguna limitantes, aunado a que ya no estarán pagando cifras millonarias por jugadores, por lógica se reduce el universo para poder reforzar el equipo y eso va en contra de lo que desea Almeyda.

''Sí es inquieto. Lo entiendo. Matías es un tipo muy competitivo, es un tipo ganador y quiere el mejor de los planteles, lo entiendo. Posiblemente no se dé el plantel que tenía en mente y entonces veríamos qué sigue''.

De Anda hasta ahora nada más ve a tres jugadores fuera del equipo, Rodolfo Cota, Oswaldo Alanís y Rodolfo Pizarro, lo cual para él no es desmantelar el equipo y se puede pelear sin problema en los torneos que tiene en puerta la institución.

''Esos chavos complementados con la gente de experiencia tienen que rendir, ahora es cuando y es cuando viene el compromiso. Me comprometo con lo que digo porque después se va a exigir el resultado, si juegan jóvenes, veteranos no importa, se exigirá el resultado, lo entiendo y confío mucho en los jugadores que hay. Sé que es un plantel, que se fueron Cota, Alanís, que posiblemente se vaya Pizarro pero aun así creo que es un plantel que estará listo para encarar los torneos para la Liga y Mundial de Clubes''.

A Pizarro lo ve fuera, ya que la necesidad de la institución ahí está y existe una oportunidad importante de hacerse de recursos con la venta del jugador, que lo más seguro es que vaya al mercado mexicano por la cantidad de dinero que ponen en la mesa, ya que la oferta de Europa está muy por debajo de lo que ofrece el Monterrey.

''Es una situación que quizá no teníamos contemplada en algún momento, hay una oferta de un club europeo, hay una oferta también de un club mexicano. Ofertas que yo te diría prácticamente imposible de rechazar. Después está la parte de que el jugador necesita y tendrá que estar convencido, si al final es una oferta que conviene a la institución en este momento que se vive y también conviene al futbolista y si acepta, posiblemente salga. Esa es la verdad de las cosas, no oculto nada, esa es la verdad pero hoy por hoy, Pizarro es jugador del Guadalajara''.

Señaló finalmente para el programa Raza Deportiva de Estados Unidos, que si hay elementos que puedan dar lo que necesita el equipo y a un precio razonable, entonces se reforzarán, de lo contrario no tirarán el dinero.

''Muchas cosas van a cambiar en el tema económico y pareciera como que es pecado no gastar dinero en el futbol. No es así, hoy por lo menos. Sabía a lo que venía''.

