Sin refuerzos… ¿no hay Almeyda?

Si no hay refuerzos, Matías Almeyda podría hacerse a un lado.

Chivas vive épocas complicadas en cuanto a recursos económicos se refiere y el entrenador argentino le manifestó al director deportivo, Francisco Gabriel de Anda, su intranquilidad. Esto, por cómo está siendo conformado el plantel de cara al Apertura 2018, ya que no han podido tapar la salida de Rodolfo Cota, Oswaldo Alanís, y se ve inminente la partida de Rodolfo Pizarro.

Es por eso que ante esta situación, el timonel argentino incluso podría hacerse a un lado y dejar a Chivas una vez que concluya el Draft que se llevará a cabo el 7 de junio en Cancún, porque no está convencido del armado, y fue una de las condiciones que ha puesto para quedarse de cara al Apertura 2018.

“Matías, hay que decirlo, está inquieto, a la fecha está inquieto. Recién hablé con él, estoy en constante comunicación con él y me dijo ‘no me está gustando, no estoy del todo convencido con el tema del plantel’. Yo le dije ‘qué bueno que me lo digas, qué bueno saberlo’ y yo lo único que le voy a pedir a Matías es que si, cuando inicie el torneo, si él acepta la conformación del plantel, tendremos que estar todos con el mismo objetivo y convencidos y comprometidos jugadores, cuerpo técnico, directiva, buscando los objetivos. Es la manera en que yo puedo garantizar resultados. En este caso, a Matías lo entiendo y lo hablamos, después no hay pretextos, si iniciamos el torneo, no hay pretextos, nada de yo creí o pensé, esto va para jugadores, cuerpo técnico y directiva”, dijo Francisco Gabriel de Anda, director deportivo de Chivas.

En el Rebaño viven una “consolidación financiera”, que indica que no habrá bombazos para Chivas en el mercado de verano. Matías Almeyda le entregó una lista a Paco Gabriel, pero esto no quiere decir que la vaya a cumplir al pie de la letra.

“Una cosa es una lista y otra cosa es que la lista que te dejan se pueda cumplir y la petición se pueda llevar a cabo en 100%, es complicado y Matías lo entiende, como cualquier técnico”, dijo el directivo rojiblanco.

Dejó en claro que no hay un ultimátum por parte del timonel argentino, por el contrario, Francisco Gabriel espera que Almeyda se comprometa con el equipo que le entregará armado de cara al segundo semestre del año, en donde encarará Liga, Copa y Mundial de Clubes, aunque el técnico ve de lejos cómo otros equipos gastan y se preparan para grandes cosas en el futbol mexicano.

“Yo no pongo plazos y menos con Matías, con él hay una gran relación personal y profesional, una gran admiración. No hay plazos, lo que he hablado con él es que no hay mucho margen de maniobra, el tiempo se reduce y requiere buena planeación, tiempo y ejecución, entre más pronto inicies el trabajo, mejor te va. No hay tiempo para tener dudas o meditar conclusiones, espero escuchar a Matías que me diga, vamos adelante con el plantel que conformemos, con la ilusión del Mundial de Clubes, una Liga, una Copa, muchos jóvenes que esperan oportunidades, pero no existió ultimátum de Matías con un servidor para conseguir refuerzos”, comentó.

NO MÁS CONTRATACIONES BOMBA

“Gullit” Peña, parteaguas en Chivas

Chivas ya no contratará jugadores cuyas cartas superen los ocho millones de dólares, mientras Francisco Gabriel de Anda esté como director deportivo. Esto fue un requerimiento que le solicitó la directiva, porque aseguran que en administraciones pasadas se negoció mal con representantes por algún jugador.

En un balance que hizo Gabriel de Anda, aseguró que Chivas no realizó una inversión en algunos casos, más bien gastó, porque los jugadores resultaron un fiasco al no poder estar con el equipo durante 10 partidos de manera consecutiva como titulares.

Hubo dos elementos dentro del parámetro, pero sólo uno cumplió con la cifra de ocho de millones de dólares: Carlos “Gullit” Peña. Ya que Ángel Reyna no alcanzó esa cifra, pero fue muy intermitente y se quedó lejos de las expectativas.

“Gullit” costó ocho millones de dólares, lo negoció José Luis Higuera. De Reyna se dijo que apenas rebasó los cuatro millones de dólares y en ese entonces estaba Rafael Puente del Río ejerciendo como director operativo.

Peña tenía un salario alto, es cierto que marcó siete tantos en su primer torneo, pero en el segundo cayó su rendimiento. En dos torneos sólo completó 12 partidos. El problema es que se vinculaba su rendimiento a sus salidas nocturnas.

Reyna estuvo cuatro torneos en el redil con un sueldo alto. Jamás rindió lo que de él se esperaba.

Hay más nombres que se quedaron cortos en expectativas, pero estuvieron lejos de costar ocho millones de dólares, como Jared Borgetti, Carlos Ochoa y Aldo de Nigris, por mencionar a algunos.

La directiva también es víctima de sus propias negociaciones. Oswaldo Alanís costó cinco millones de dólares, y no supieron negociar con él ni su representante. Higuera fue el encargado de una ampliación de contrato, y el defensa terminará jugando libre en Europa. Error y pérdida de dinero, que en palabras de Gabriel de Anda, un director deportivo lo hubiera arreglado.

Chivas dice que no invertirá en jugadores caros, pese a que consolidados le dieron el título en el Clausura 2017.

NOMBRE CANTERA Rodolfo Cota NO Edwin Hernández NO Oswaldo Alanís NO Jair Pereira NO Jesús Sánchez SÍ Néstor Calderón NO Orbelín Pineda NO José Juan Vázquez NO Carlos Salcido SÍ Rodolfo Pizarro NO Alan Pulido NO

Buscan en todos los puestos

Es época de rumores donde los representantes y promotores de jugadores se mueven como nunca. Muchos son los elementos que suenan para llegar al Guadalajara y en palabras del director deportivo, Francisco Gabriel de Anda, Chivas busca futbolistas en todos los puestos, tanto en la portería, en la defensa, media cancha y en el ataque; eso sí, dijo que tratos con representantes no hay, sólo con clubes y con los propios jugadores.

“Estamos buscando en todos los puestos. Hoy tenemos al ‘Guacho’ que es garantía, tenemos a ‘Toño’ que también tiene historia y garantía y tenemos a Torres, que también está contemplado. Pero estamos buscando no sólo en traer a un portero, también centrales, laterales, volantes y delanteros”, afirmó.

José Madueña, de Cruz Azul, Jorge Torres Nilo y Javier Aquino, de Tigres, no llegarán a Chivas, ya que a pesar de que han preguntado por ellos, no se los venderán. En el tema de Alfredo Saldívar, el portero de Pumas, no interesa a Chivas, según dijo el directivo del equipo tapatío.

RODOLFO PIZARRO

Se mantiene en forma

Mientras se resuelve su situación, al tener dos ventanas abiertas y para conveniencia del Guadalajara la mejor oferta por el tema económico es la de Monterrey, el volante ofensivo Rodolfo Pizarro se prepara físicamente en la Perla Tapatía.

Extraoficialmente se dice que está siendo guiado por el preparador físico del “Canelo” Álvarez.