Hoy estoy en el equipo más grande: José Madueña

Luego de ser oficialmente anunciado como el segundo refuerzo del Guadalajara para el Clausura 2020, José Madueña no ocultó su alegría de llegar al cuadro tapatío, a quien en entrevista con Chivas TV calificó como "el más grande".

"Me encuentro en un momento maduro, he pasado en equipos grandes, pero hoy me encuentro en el más grande, de mexicanos y vengo con muchas ganas e ilusión, con la madurez de aportar aquí en Chivas".

El lateral derecho que anteriormente perteneció a instituciones como América y Cruz Azul, reveló que creció en un entorno rojiblanco.

"En mi familia le iban a Chivas, también en la familia de mi esposa, entonces siempre ha estado muy arraigado. Siendo honesto veía difícil estar acá pero hoy estoy agradecido con Dios, con la directiva, con los que me han dado la oportunidad".

Por otro lado, el futbolista de 29 años espera levantar el título del Clausura 2020 con el Rebaño y de esa manera, ganarse la confianza de la afición.

"Me veo siendo campeón con Chivas, me veo aportando lo mejor de mi para este equipo. Sé lo que representa Chivas, sé el compromiso y así lo asumo, con total responsabilidad y que la afición vuelva a tomar confianza en el equipo, estoy muy contento de pertenecer a esos 40 millones".

