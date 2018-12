Habrá Marchesín por mucho tiempo

Los festejos en el América no paran, en el nido de Coapa todo es alegría y felicidad por obtener su título número 13 en la historia profesional del futbol mexicano y para muestra de la algarabía que hay en el mundo azulcrema, el portero argentino Agustín Marchesín seguirá defendiendo la portería de las Águilas por cuatro años más.

“Estoy muy cómodo, estoy muy bien y feliz. No pienso en salir en este momento. Le tengo un cariño muy grande (al América), vamos a firmar (la renovación de cuatro años)”, reveló el portero sudamericano.

Marchesín, de 30 años de edad, llegó al América procedente de Santos Laguna para el Torneo Clausura 2017, a partir de ahí ha sido prácticamente inamovible y es pieza fundamental para que el equipo del “Piojo” Herrera se proclame como el equipo más ganador y más grande del futbol nacional.

“Este equipo (América) es el más grande, me sorprendió la cantidad de gente que estuvo apoyando. Me han tratado muy bien siempre (la afición), no me creo ídolo, pero que la gente me haya tomado cariño es algo muy lindo”, añadió.

El cancerbero americanista disputó los 23 partidos de la Liga MX, 17 de la temporada regular con mil 530 minutos; así como 540 minutos producto de seis juegos en la Fiesta Grande, por lo que es un hombre de hierro puro.