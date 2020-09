Gustavo Ayón, cerca de firmar con Astros de Jalisco

Dos semanas después de haber sido sólo un invitado en la presentación oficial del roster y el uniforme de Astros de Jalisco, uno de los máximos referentes del baloncesto mexicano como lo es Gustavo Ayón podría unirse en las próximas horas al equipo jalisciense, pues de acuerdo con fuentes cercanas al jugador, el “Titán” está cerca de firmar el contrato correspondiente para unirse a la quinteta tapatía.

Desde el pasado lunes 7 de septiembre, durante la presentación del jersey de Astros, Ayón coqueteó con la posibilidad de poder jugar alguna vez con el equipo jalisciense y ese proyecto parece ser una realidad el día de hoy. Desde aquella ocasión, el “Titán” comentó que le gustaría unirse a un equipo como el de Astros.

“Es un proyecto serio, es un lugar serio (Guadalajara) y que a mí me gusta. No descarto en algún momento poder venir a esta institución, a este proyecto, y más con personas con las que he trabajado en muchas ocasiones y con las que nos ha ido tan bien a todos”.

Gracias a ustedes por invitarme



Que sea una gran temporada para todo el equipo y el coach @servamo https://t.co/NJ9b140q6Y — Gustavo Ayon (@AyonGustavo) September 8, 2020

En Astros de Jalisco, Ayón tiene varios conocidos de la Selección Mexicana como lo son Héctor Hernández, Marco Ramos e Israel Gutiérrez, así como también el entrenador Sergio Valdeolmillos, con quien consiguió el pase a la Copa Mundial de Baloncesto en España 2014.

Ayón tiene ya una larga trayectoria en el mundo del basquetbol. En 2008 y 2009 conquistó dos títulos de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional con los Halcones de Xalapa; entre 2011 y 2014 jugó 135 partidos en la NBA con equipos como New Orleans, Orlando, Milwaukee y Atlanta; asimismo en el Real Madrid de la Liga ABC de España vivió sus momentos más gloriosos, pues entre 2014 y 2019 ganó cuatro títulos ligueros, tres de Copa, dos Euroligas, dos Supercopas de España y un Mundial de Clubes.

AC