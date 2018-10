Guillermo Torres, de luchador olímpico a noqueador en MMA

La vida de Guillermo Torres ha sido una lucha constante, pues apenas puso cerrojo a su etapa como luchador olímpico, el jalisciense incursionó con éxito dentro del mundo de las artes marciales mixtas.

Ya en esta nueva etapa, Torres vivió una noche de gloria este viernes, pues sumó la segunda victoria de su récord profesional al vencer por nocaut técnico al regiomontano Mario Tena, esto dentro de la cartelera organizada por la empresa Combate Américas, quien realizó su debut en tierras tapatías.

"Es una experiencia muy grande, la adrenalina que provoca este deporte a mí me gusta mucho, yo soy muy extremo. A diferencia de la lucha esto es más abierto, hay espacio a las ocurrencias, en la lucha todo es más cuadrado y tienes más riesgos de ganar o perder por puntos. Aquí no importa tanto eso, peleas sin tanto estrés".

"La gente que vino aquí me conocía como luchador, pero ahora también me conocen como peleador. No esperaba conseguir un nocaut tan rápido, pero no hay nada predicho y siempre estuve con la intención de terminar lo más pronto posible", finalizó Torres, quien fuera olímpico por México en Londres 2012.

JM