Un octubre artístico para celebrar los 31 años del MUSA

El MUSA, Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara, festejará su 31 aniversario el próximo 10 de octubre con una serie de actividades que se extenderán durante todo el mes, dirigidas a públicos diversos y con entrada libre en la mayoría de los eventos.

Las celebraciones comienzan el miércoles 8 de octubre a las 12:00 horas, con un recorrido en Lengua de Señas Mexicana, guiado por la intérprete Lluvia Linda Rivera, en colaboración con la Coordinación de Extensión y Acción Social y la Unidad de Inclusión de la UdeG.

El día central del festejo, viernes 10 de octubre, iniciará con un recorrido especial por la exposición “Ida y vuelta”, conducido por el artista Ernesto Flores y con ambientación sonora de Melina Arjon. Los asistentes recibirán un obsequio conmemorativo.

Más tarde, la artista Aurora Gah impartirá el taller gratuito “Alquimia fantástica”, donde los participantes crearán esculturas inspiradas en la muestra “Fábulas fantásticas” de la Colección Museo de Arte Moderno. El registro se abrirá el 6 de octubre.

Obras de la muestra “Fábulas fantásticas”, las cuales forman parte de la Colección Museo de Arte Moderno. ESPECIAL

El 10 de octubre, los interesados también podrán asistir a la Noche de Museo, con acceso a las exposiciones “Ida y vuelta”, “Fábulas fantásticas” y “Fotógrafas de Jalisco: más allá de la imagen”, además de una visita por el Paraninfo “Enrique Díaz de León”, donde se pueden admirar los murales de José Clemente Orozco. La jornada concluirá a las 21:30 horas, con último ingreso a las 21:00 horas, y se entregarán recuerdos a los visitantes hasta agotar existencias.

El programa continúa el jueves 16 de octubre con la inauguración de “Doncella • Madre • Sabia”, la mujer en la Colección Grodman, curada por Mariana Madrigal y conformada por obras de artistas jaliscienses.

Los días 17 y 18 de octubre se realizará el taller “El sonido de una obra”, impartido por Melina Arjon, que ofrecerá una introducción a la interpretación sonora del arte.

El viernes 24 de octubre se inaugurará “Ceguera voluntaria”, exposición resultante de una residencia artística enfocada en visibilizar la desaparición de personas. Finalmente, los días 27 y 28 de octubre se realizarán recorridos adaptados para personas con discapacidad intelectual, cerrando un mes dedicado al arte, la inclusión y la reflexión.

La entrada al museo, las actividades y talleres no tienen costo. Algunos requieren registro previo. El MUSA abre de martes a sábado de 10:00 a 18:00 horas y domingo de 10:00 a 15:00 horas.

“Ceguera voluntaria”. La exposición es el resultado de la residencia artística de Claudia Rodríguez. ESPECIAL

Agenda de actividades

Vive el arte

8 DE OCTUBRE

12:00 horas Recorrido en Lengua de Señas Mexicana por la exposición “Fábulas fantásticas. Colección Museo de Arte Moderno”.

10 DE OCTUBRE

12:00 horas Recorrido guiado por la exposición “Ida y vuelta”, a cargo del artista Ernesto Flores y con ambientación sonora en vivo de Melina Arjon.

18:00 horas “Alquimia fantástica”. Taller de escultura impartido por Aurora Gah, se requiere registro previo.

18:00 a 21:30 horas Noche de Museo (Último ingreso a las 21:00 horas). Estarán disponibles las exposiciones “Ida y vuelta”, “Fábulas Fantásticas” y “Fotógrafas de Jalisco: más allá de la imagen”. También habrá recorridos por el Paraninfo “Enrique Díaz de León”.

16 DE OCTUBRE

19:00 horas Inauguración de la exposición “Doncella • Madre • Sabia”, la mujer en la Colección Grodman.

17 y 18 DE OCTUBRE

16:00 horas (viernes) y 11:00 horas (sábado) Taller en dos sesiones “El sonido de una obra”, con Melina Arjon. Se requiere registro previo.

24 DE OCTUBRE

19:00 horas Inauguración de la exposición “Ceguera voluntaria”, de Claudia Rodríguez.

27 y 28 DE OCTUBRE

10:00 horas Recorridos especiales agendados previamente para personas con discapacidad intelectual.

REDES SOCIALES

Instagram: musa.museodelasartes

TikTok: musa.museodelasartes

Facebook: MUSA Museo de las Artes

Sitio web: https://www.musaudg.mx

