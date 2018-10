Todo listo para el Combate Américas de Guadalajara

La mesa está servida para que este viernes se viva una velada histórica para las Artes Marciales Mixtas en Guadalajara, pues hoy se llevó a cabo la ceremonia de pesaje en donde los gladiadores pudieron verse las caras antes de que las acciones arranquen mañana en punto de las 18:30 horas.

El Complejo Panamericano de Gimnasia será el escenario que atestiguará el que promete ser “el mejor Combate Américas de la historia”, ya que según afirma Alberto del Río, reconocido luchador y presidente de esta empresa, este evento tiene todo para cautivar al público tapatío.

"Este es el inicio de una gran relación entre Combate Américas y esta ciudad", dijo Alberto del Río.

“Todo está listo, todos los peleadores están en su punto y hay mucho entusiasmo en ellos por nuestro debut aquí en Guadalajara. Este es el inicio de una gran relación entre Combate Américas y esta ciudad. Los que asistan podrán ser testigos de la pasión y entrega de los peleadores, pero especialmente podrán darse cuenta de la espectacularidad de nuestra organización”.

“El espectáculo está garantizado, nosotros damos incentivos a nuestro peleadores para que den más acción, para que mantengan la pelea de pie, hacemos todas las cosas para que el aficionado gane sin descuidar la integridad de los peleadores”, compartió “El Patrón”.

Listos para la guerra

El combate estelar de esta velada será un choque entre México y España, pues el capitalino Marco Antonio Elpidio se medirá a un consolidado andaluz como Enrique “Wasabi” Marín, quien debutará como peleador de Combate Américas.

Antes de este compromiso, “La Roca” Elpidio aseguró que dará una guerra para complacer a todo el público que lo apoye en este duro choque contra Marín.

“Como buen mexicano pienso dar una guerra, me brindaré porque sé que el público me estará apoyando. No me espanta encabezar este evento, ya antes lo he hecho y esta es otra oportunidad para demostrar de lo que somos capaces”, compartió el oriundo de Ciudad de México.

Por su parte, “Wasabi” Marín reconoció que espera un público adverso que no le dará tregua, aunque prefiere no darle tanta importancia a eso ya que se ha preparado a conciencia para este combate.

“Lo que ha estado en nuestras manos lo he hecho para salir victorioso, seguramente mañana el público apoyará al local, sería extraño que no lo hiciera y por lo tanto así lo espero. Será una gran noche”, finalizó.

Para saber

aunque este es el debut de Combate Américas en Guadalajara, esta empresa ya ha organizado eventos en plazas como Tijuana y Monterrey.

El dato

Combate Américas es la organización número uno de Artes Marciales Mixtas en Latinoamérica.

RR