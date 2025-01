Gonzalo Pineda: “Sería lindo levantar una Copa con Atlas” 

Después de finalizar su trabajo de pretemporada de cara al Torneo Clausura 2025, el director técnico del Atlas, Gonzalo Pineda aseguró que sería lindo levantar un título con el conjunto Rojinegro, luego de que habló con los elementos que consiguieron el bicampeonato y con los nuevos elementos de su plantel sobre la ilusión que tienen que mantener por conseguir otro campeonato.

“Lo he hablado con los jugadores que quedan de ese bicampeonato de qué lindo sería volver a levantar otra copa con Atlas entonces está en nosotros está en el entrenamiento, está en los cuidados, está en el profesionalismo, está en la unión de grupo, están un montón de cosas que hay que hacer para poder tratar de tener éxito. Recordar que el éxito es lo que menos existe en el fútbol profesional, se da muy pocas veces en tu carrera, en carreras muy largas tienes tres, cuatro títulos y bien te va y pierdes más de lo que ganas, pero qué lindo es esos momentos cuando levantas una copa, cuando levantas un trofeo y yo hablaba con ellos de esa ilusión que hay que seguir teniendo para conseguir otro campeonato”, señaló.

De igual manera, adelantó que no habrá un cuadro titular base, luego de que dependiendo de las necesidades, cancha y al rival que se enfrente habrá variantes en su esquema, por lo que reconoció que el Atlas mostrará movimiento en su sistema a lo largo del torneo.

“Yo les digo a los jugadores y lo digo acá, no entreno ni titulares ni suplentes, entreno un equipo donde todos compiten todos los días, no revelo alineaciones ni mucho menos, quiero que la competencia interna nos genere a todos en su mejor momento y de ahí yo escogeré a los que crean convenientes dependiendo del plan de juego, dependiendo del rival, dependiendo si es en casa, de visita, las circunstancias que podamos analizar de los oponentes, iremos escogiendo los onces iniciales, a veces repetiré, a veces capaz que no, a veces haré algunos cambios, a veces haré uno, entonces dependiendo cómo entrenan, cómo se noten en los partidos, cómo se comporten fuera de cancha también, iremos decidiendo”, agregó.

Al final, puntualizó en que no tendrá juegos importantes, luego de que pese a que enfrentará a Cruz Azul en la primera fecha, el “Gonzo” enfatizó en que todos los juegos son los más importantes por lo que siempre será el siguiente rival el duelo más importante.

“Sí, como todos, yo ahí sí, no tengo partidos "más importantes", que quiero que sea una característica también del equipo, que juguemos como jugamos contra los que se dice que son grandes o que vienen en buen momento, que lo son, igual contra los que se dice que no son tan buenos, tenemos que tomar todos los partidos con la mayor importancia, para mí no existe nada más después del sábado contra Cruz Azul, no existe nada más, es el partido y una vez que pasemos el partido con Cruz Azul, lo de atrás no importa, nos enfocamos en lo que sigue y el siguiente partido será el más importante, entonces entiendo que es un rival difícil”, concluyó.

