Atlas anuncia de manera oficial la incorporación Matías Cóccaro como su nuevo refuerzo 

El delantero uruguayo de 27 años, Matías Cóccaro fue anunciado de manera oficial como el cuarto refuerzo del Atlas de cara al Torneo Clausura 2025. El atacante sudamericano llega procedente del Impact de Montreal de la MLS, para sumarse al ataque Rojinegro junto Eduardo Aguirre, Gustavo del Prete y Uroš Đurđević.

El “Zorro” se dijo feliz por llegar al futbol mexicano con el Atlas, además describió su estilo de juego y en que lugares se puede desempeñar dentro del terreno de juego

“Contento, muy feliz de estar acá, con muchas expectativas, muchas ansias, así que esperando para poder empezar de una buena manera. Yo, la verdad que soy un jugador de área, un nueve, goleador, también puedo jugar por afuera. La verdad que soy un jugador que en cada partido va a dejar todo. Creo que demuestro bastante bien lo que es la garra charrúa en su máxima expresión, creo que yo llevo esa bandera y esa representación de una buena manera”, aseguró.

El nuevo delantero del Atlas vestirá su sexta camiseta en su carrera, después de jugar en Club Atlético Villa Teresa, Rampla Juniors FC y Montevideo City Torque en Uruguay, además de CA Huracán en Argentina e Impact de Montreal de la MLS.

Matías Cóccaro vivió la que fue la mejor temporada de su carrera con el Montevideo City Torque, luego de que en 50 partidos marcó un total de 13 goles y registró diez asistencias, al igual que con el conjunto de Huracán de Argentina en donde marco un total de 31 goles en 110 partidos disputados.

Al final, reveló cual fue el motivo por el que fue apodado como “El Zorro” en su paso por el futbol argentino con el conjunto de Huracán.

“Cuando llegué a Huracán, creo que fue cuando fue el gran momento donde el bigote, en una historia de un clásico, mi compañero me convenció de que me vistiera el zorro. Y bueno, de ese día, cuando ganamos el clásico jugando con Huracán, me puse la capa del antifaz y vi una vuelta a la cancha en general”, concluyó.

¡Un Zorro llega a reforzar el ataque de los Rojinegros! ��



¡Bienvenido a La Academia, Matías Cóccaro!



Con un gran respaldo de La Fiel, confianza plena en ti y en que defenderás estos colores con la vida, demostrando la Garra Charrúa en cada momento. ������⚫️



��️:… pic.twitter.com/hgcmc8Ftk8 — Atlas FC (@AtlasFC) January 4, 2025

Te puede interesar: Gustavo del Prete y Matías Cóccaro se reencontrarán en Atlas tras cuatro años

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB